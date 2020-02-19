Экс-премьер Авcтралии о пропавшем в 2014 году Boeing: пилот мог совершить суицид

В документальном фильме об исчезновении самолета, который вышел на Sky News Australia, Эбботт рассказал, что причиной катастрофы могло стать самоубийство пилота.

Эбботт заявил, что к такому выводу пришли власти Малайзии. Однако, малайзийская сторона раскритиковала версию о суициде, как и родственники пилота, которые многократно ее отрицали.

Экс-премьер Австралии считает, что следователи ошиблись при определении поисковых зон. Им следовало рассмотреть версию, что пилот мог угнать самолет и совершить самоубийство. По мнению политика, власти Малайзии могли скрыть это, так как хотели "сохранить лицо".