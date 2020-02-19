Экс-премьер Авcтралии о пропавшем в 2014 году Boeing: пилот мог совершить суицид

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт призвал возобновить поиски малайзийского Boeing MH370, пропавшего над Южно-Китайским морем в 2014 году. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
В документальном фильме об исчезновении самолета, который вышел на Sky News Australia, Эбботт рассказал, что причиной катастрофы могло стать самоубийство пилота.
Эбботт заявил, что к такому выводу пришли власти Малайзии. Однако, малайзийская сторона раскритиковала версию о суициде, как и родственники пилота, которые многократно ее отрицали.
Экс-премьер Австралии считает, что следователи ошиблись при определении поисковых зон. Им следовало рассмотреть версию, что пилот мог угнать самолет и совершить самоубийство. По мнению политика, власти Малайзии могли скрыть это, так как хотели "сохранить лицо".
Как сообщалось ранее, поиски самолета Boeing 777 (рейс MH370), пропавшего в 2014 году в районе Индийского океана на пути из Куала-Лумпура в Пекин, прекращены с 29 мая 2018 года. Власти Австралии, Малайзии и Китая официально объявили об окончании операции еще в начале 2017 года, но затем найти лайнер вызвалась частная компания Ocean Infinity.