Ср, 19.02.2020
Судья не должен попадать под влияние общества, он должен быть смелым и иметь сильный хребет. Он должен судить справедливо и честно. Мы не чувствуем вины за то, что вынесли такой приговор. Эрлен Эрнстон, судья по делу Золитуде

Экс-премьер Авcтралии о пропавшем в 2014 году Boeing: пилот мог совершить суицид

Иллюстративное фото. Супруга одного из пассажиров пропавшего самолета.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт призвал возобновить поиски малайзийского Boeing MH370, пропавшего над Южно-Китайским морем в 2014 году. Об этом сообщает телеканал "Дождь". 

В документальном фильме об исчезновении самолета, который вышел на Sky News Australia, Эбботт рассказал, что причиной катастрофы могло стать самоубийство пилота.

Эбботт заявил, что к такому выводу пришли власти Малайзии. Однако, малайзийская сторона раскритиковала версию о суициде, как и родственники пилота, которые многократно ее отрицали. 

Экс-премьер Австралии считает, что следователи ошиблись при определении поисковых зон. Им следовало рассмотреть версию, что пилот мог угнать самолет и совершить самоубийство. По мнению политика, власти Малайзии могли скрыть это, так как хотели "сохранить лицо".

Как сообщалось ранее, поиски самолета Boeing 777 (рейс MH370), пропавшего в 2014 году в районе Индийского океана на пути из Куала-Лумпура в Пекин, прекращены с 29 мая 2018 года. Власти Австралии, Малайзии и Китая официально объявили об окончании операции еще в начале 2017 года, но затем найти лайнер вызвалась частная компания Ocean Infinity.

Последние новости

НАВЕРХ