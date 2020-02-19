Стало известно, где Шепелев будет зарабатывать после увольнения

Ранее пользователи Сети делились предположениями о том, где же теперь Шепелев будет работать — чаще всего упоминался телеканал "Россия-1". Однако это не так, пишет издание "Комсомольская правда" со ссылкой на окружение телеведущего.

Пока точно не известно, с каким телеканалом Шепелев заключит контракт. Но пока этого не произошло, ведущий не сидит без работы. По данным kp.ru, до выхода на постоянное место работы Шепелев зарабатывает ведением корпоративов и других мероприятий.

Как пишет издание, гонорар зависит от места, формы мероприятия, его продолжительности — от 1 млн рублей (около 14 тыс. евро). Кроме того, шоумен рассматривает рекламные коммерческие предложения.

Как уже сообщал RUS.TVNET, ранее Шепелев объявил об уходе с Первого канала. По неофициальной информации, зарплата ведущего на канале достигала 3 млн рублей в месяц (более 40 тыс. евро). Дмитрий расстался с Первым якобы по обоюдному согласию. На следующей неделе программа выйдет в эфир с новым ведущим.

"Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом.

Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии", - подчеркнул Шепелев.