Ср, 19.02.2020
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"Ну и куда делись мои деньги?": Якубович о своей пенсии

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович

ФОТО: скриншот видео

Российский телеведущий Леонид Якубович выразил недоумение по поводу размера своей пенсии. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Как сообщает издание, шоумен назвал размер своей пенсии — она составляет всего лишь 23 тысячи рублей (около 330 евро). При этом он не понимает, куда могли пропасть его пенсионные начисления, которые в течение многих лет взимались с него в пенсионный фонд.

"Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами", — цитирует издание шоумена.

По словам Якубовича, пенсию ему перечисляют на счет и он ее в принципе не тратит, поскольку работает и получает зарплату. 

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