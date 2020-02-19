"Ну и куда делись мои деньги?": Якубович о своей пенсии

Как сообщает издание, шоумен назвал размер своей пенсии — она составляет всего лишь 23 тысячи рублей (около 330 евро). При этом он не понимает, куда могли пропасть его пенсионные начисления, которые в течение многих лет взимались с него в пенсионный фонд.

"Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13 процентов на пенсию. Ну и куда делись мои деньги? Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами", — цитирует издание шоумена.