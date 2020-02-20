Гипнороды, выбор акушерки и бессилие Уильяма: Кейт Миддлтон откровенно о своих беременностях

Недавно герцогиня Кембриджская стала гостьей подкастов Джованны Флетчер* под названием Happy Mum Happy Baby ("Счастливая мама, счастливый малыш").

*Джованна Флетчер - британская актриса, телеведущая и автор книг. В свой подкаст она зовёт знаменитостей, чтобы они рассказали свой опыт в воспитании детей.

О поддержке супруга и сложной беременности

Когда разговор зашёл о беременности - герцогиня ответила откровенно, что не может назвать эти девять месяцев счастливым временем.

"У меня были очень сильная слабость и тошнота по утрам. Знаю, у многих людей все протекает еще хуже, но для меня это все равно стало настоящим испытанием. И не только для меня — для всех окружающих, ведь рождение ребёнка затрагивает всех в семье", — сказала супруга принца Уильяма.

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Миддлтон рассказала, что супруг во всём старался её поддерживать. "Уильям видел, как мне плохо, но ничем не мог помочь. Это всегда сложно, когда близкий тебе человек страдает, а ты ничего не можешь с этим поделать", — разоткровенничалась королевская особа.

На протяжении всей беременности Кейт испытывала тошноту, которая отбивала любое желание есть. "Я не ела многое из того, что должна была есть, как будущая мама, но, слава богу, мое тело даже тогда могло растить внутри себя новую жизнь", — говорила Миддлтон.

О гипнородах

Многодетная мама не стала скрывать и того, что практиковала роды под гипнозом.

Галерея: Кейт Миддлтон с детьми на Maserati Royal Charity Polo

"Я почувствовала, что это работает. Медитация, глубокое размеренное дыхание — все, чему вас учат на подготовке к родам под гипнозом. Мне было очень плохо во время беременности, так что мысль, что я что-то могу сама контролировать, безумно меня радовала. Я читала очень много статей про то, как правильно питаться во время беременности, про необходимые упражнения. Но быть в хорошем психическом состоянии не менее важно", — поделилась Кейт.

О панике

Герцогиня также рассказала о панике, в которой находилась, когда ей, сразу же после рождения принца Джорджа, нужно было выйти к публике. Однако Кейт понимала, что ей необходимо это сделать, поскольку судьба их семьи небезразлична многим. По словам Кейт, и в первый, и в следующие разы люди были очень к ним благосклонны, потому они были рады поделиться своей радостью с общественностью.

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О том, как всё успеть

Рассказала Кейт и о том, как ей удаётся совмещать карьеру с материнством.

"Один очень мудрый человек как-то сказал мне - потому что я была в сомнениях и чувствовала вину за то, что мне приходится много от них [детей - Прим.ред. ] уезжать по делам - […] что мы на самом деле гораздо в большей степени социальные животные, чем мы сами о себе думаем. Нам нужны люди вокруг нас, и чем больше надежных, любящих, заботливых людей будет вокруг твоих детей, тем лучше", поделилась герцогиня, отметив, что это ей очень помогло. Она начала осознавать, что это "не только её обязанность - делать абсолютно всё".

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О выборе акушерки

Герцогиня и отметила важность выбора акушерки:

"Природа берёт свое, что бы ни происходило, и именно поэтому так важна роль акушерки. Поскольку именно они дают тебе моральные силы, говорят, что даже если будет трудно, это нормально. И это прекрасно - видеть, как много значит их поддержка для молодых мам".

О счастье

Флетчер также предложила Кейт закончить фразу: "Я счастлива, когда…". На это последовал очень милый ответ: