Коронавирус захватывает китайские тюрьмы

Случаи заболевания констатированы в тюрьме в провинции Шаньдун на севере Китая и в тюрьме в провинции Чжэцзян на востоке страны.

Заболевшие в этих тюрьмах люди образуют большую часть из 258 новых случаев заболевания, которые в четверг были подтверждены за пределами эпицентра вспышки вируса в провинции Хубэй.

Провинция Хубэй в пятницу сообщила, что число случаев заболевания в провинции выросло на 220. Эти случаи подтверждены в тюрьмах, однако власти не открыли, когда именно были установлены диагнозы.

Всего в тюрьмах провинции Хубэй заболевание констатировано у 271 человек, в том числе 230 случаев зарегистрированы в женской тюрьме в Ухани.

Руководитель женской тюрьмы уволен, сообщила официальная газета провинции.

В провинции Шаньдун после констатации вспышки вируса в тюрьме был уволен руководитель департамента юстиции провинции и семь должностных лиц тюрьмы.

В тюрьме, где коронавирусом заболели 207 человек, первый случай заболевания был констатирован 13 февраля.

В итоге, власти пришли к выводу, что некоторые департаменты "плохо выполняли свои обязанности (..) и мероприятия по предотвращению эпидемии не были достаточными".

В провинции Чжэцзян начато расследование по факту распространения вируса в тюрьме, руководитель которой также уволен.

В Китае коронавирусом заболели уже примерно 74 000 человек, более 2100 умерли.