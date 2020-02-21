Кажется, что от мытья рук образовались дырки: латышка о коронавирусе в Сингапуре

Курусова журналу Vakara Ziņas пояснила - ситуация в Сингапуре неоднозначна. "У нас в Сингапуре уже подтверждены 68 случаев заболевания. Раньше можно было контролировать и знать, кто с кем общался из Китая, и предотвращать эти случаи, однако сейчас уже невозможно понять, откуда что идет, просто это "в воздухе". Поэтому уже неуютно", - рассказала танцовщица.

По ее словам, на улицах, в метро и других публичных местах людей стало значительно меньше. Когда был объявлен оранжевый уровень тревоги, ситуация в магазинах была драматичной: "Люди вели себя как в остросюжетных фильмах. Полки магазинов были полностью опустошены. Люди хватали все, что было на полках".

Раскуплены также маски для лица и термометры.

Впрочем, сейчас ситуация улучшилась, ведь "правительство говорит - продуктов хватит всем".

В качестве еще одной неприятной вещи Александра назвала то, что симптомы вируса могут появляться в течение 24 дней. "Это ужасно, ведь ты же не знаешь, кто инфицирован, ведь у некоторых заболевших симптомы появляются почти через месяц", - рассказала Александра.

Сама танцовщица в целях безопасности более десяти раз в сутки моет руки и носит маску для лица. "Кажется уже, что от мытья дырки в ладонях образовались", - описывает ситуацию девушка.

Александра призвала своих друзей в Латвии избегать посещения стран, затронутых вирусом.

Сейчас число жертв нового коронавируса Covid-19 в Китае выросло до 2236. Количество случаев заболевания увеличилось до 75 465, в свою очередь, за пределами континентального Китая подтверждены более тысячи случаев заболевания и 11 смертей.