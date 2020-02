Кажется, что от мытья рук образовались дырки: латышка о коронавирусе в Сингапуре

Nu isuma tiem, kas interesejas un prasa, ka man iet Singapura: Aizvakar pasludinaja “oranžo” trauksmes limeni (sk.bildi) 😏 Vietas, kur parasti sestdienas vakaros parpildits gan ar vietejiem, gan turistiem, vairak neka puse tukshu galdinju 😏 Pilseta manami tukshaka un klusaka. Bet visdivainak, atzishos, palika vakardien, kad ieskrienot sava supermarketa pie majam, ieraudziju tukshus plauktus un nenormali garas cilveku rindas ar parpilditiem groziem (partika, udens, tualetes papirs, zobpastas, utt.). Likas, ka esmu tikusi kada filmeshanas laukuma un tie visi cilveki apkart ir vienkarshi shis filmas aktieri...bet diemzhel ne- ta ir shi brizha realitate 🙄 #singapore #latvia #coronavirus

A post shared by Aleksandra Kurusova (@aleksandrakurusova) on Feb 8, 2020 at 7:26am PST