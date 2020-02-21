Кажется, что от мытья рук образовались дырки: латышка о коронавирусе в Сингапуре

Латвийская танцовщица Александра Курусова уже более года называет домом Сингапур, который сейчас находится во власти коронавируса. Латышка рассказала, какая картина открывается на затронутой вирусом земле.
Курусова журналу Vakara Ziņas пояснила - ситуация в Сингапуре неоднозначна. "У нас в Сингапуре уже подтверждены 68 случаев заболевания. Раньше можно было контролировать и знать, кто с кем общался из Китая, и предотвращать эти случаи, однако сейчас уже невозможно понять, откуда что идет, просто это "в воздухе". Поэтому уже неуютно", - рассказала танцовщица.
По ее словам, на улицах, в метро и других публичных местах людей стало значительно меньше. Когда был объявлен оранжевый уровень тревоги, ситуация в магазинах была драматичной: "Люди вели себя как в остросюжетных фильмах. Полки магазинов были полностью опустошены. Люди хватали все, что было на полках".
Раскуплены также маски для лица и термометры.
Впрочем, сейчас ситуация улучшилась, ведь "правительство говорит - продуктов хватит всем".
В качестве еще одной неприятной вещи Александра назвала то, что симптомы вируса могут появляться в течение 24 дней. "Это ужасно, ведь ты же не знаешь, кто инфицирован, ведь у некоторых заболевших симптомы появляются почти через месяц", - рассказала Александра.
Сама танцовщица в целях безопасности более десяти раз в сутки моет руки и носит маску для лица. "Кажется уже, что от мытья дырки в ладонях образовались", - описывает ситуацию девушка.
Александра призвала своих друзей в Латвии избегать посещения стран, затронутых вирусом.
Nu isuma tiem, kas interesejas un prasa, ka man iet Singapura: Aizvakar pasludinaja “oranžo” trauksmes limeni (sk.bildi) 😏 Vietas, kur parasti sestdienas vakaros parpildits gan ar vietejiem, gan turistiem, vairak neka puse tukshu galdinju 😏 Pilseta manami tukshaka un klusaka. Bet visdivainak, atzishos, palika vakardien, kad ieskrienot sava supermarketa pie majam, ieraudziju tukshus plauktus un nenormali garas cilveku rindas ar parpilditiem groziem (partika, udens, tualetes papirs, zobpastas, utt.). Likas, ka esmu tikusi kada filmeshanas laukuma un tie visi cilveki apkart ir vienkarshi shis filmas aktieri...bet diemzhel ne- ta ir shi brizha realitate 🙄 #singapore #latvia #coronavirus
Сейчас число жертв нового коронавируса Covid-19 в Китае выросло до 2236. Количество случаев заболевания увеличилось до 75 465, в свою очередь, за пределами континентального Китая подтверждены более тысячи случаев заболевания и 11 смертей.
В Латвии пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания.