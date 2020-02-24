Назван лучший витамин от простуды и гриппа

Ведущий специалист проведенного недавно исследования, профессор Эдриан Мартино из Лондонского университета Королевы Марии, сообщил о том, что витамин D помогает не заболеть гриппом и простудой.

Согласно данным, представленным в исследовательском отчете, регулярное употребление витамина D позволяет почти в два раза снизить риск возникновения инфекций.

Ученые констатировали, что под влиянием данного витамина в дыхательных путях активируются вещества, проявляющие антивирусный и антимикробный эффект. В особенности сильно это проявляется у людей, организм которых до того испытывал дефицит витамина D.

По словам профессора Мартино, для защиты от простуды важно употреблять в пищу обогащенные этим нутриентом продукты.

Лучшие источники витамина D - продукты животного происхождения: рыбий жир, сельдь, сардины, тунец, куриные яйца, молоко и молочные продукты, субпродукты.