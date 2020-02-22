"Множество оргазмов - ещё, ещё и ещё". С какой игрушкой женщины хотят снова пережить "первый раз"?

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Вчера, 21 февраля, в выставочном зале "Кипсала" прошёл первый день фестиваля эротики Erots-2020. RUS.TVNET решил воспользоваться моментом и поинтересоваться узнать о самых топовых секс-игрушках!
Чего только нельзя было приобрести на мероприятии: эротическое бельё, вибраторы, страпоны, секс-куклы, лубриканты, горячие наряды для спальни и другое.
Пройдясь по прилавкам с секс-игрушками, многие продавцы особенно выделяли стимулятор клитора Womanizer, но более подробную информацию нам смогла предоставить представитель магазина для взрослых SexyStyle Инга.
Womanizer
Услышав "самое новое и классное" - девушка сразу же отметила именно эту игрушку. Инга подчеркнула, что именно эта Womanizer "уходит как конфеты" и покупатели часто целенаправленно идут за ним.
"Игрушка, которая стимулирует клитор воздухом. В принципе, это самая инновационная игрушка. Она действительно эффективна. Вибрация - это одно, а если кто-то попросит сравнить, что лучше - вибрирующие или такая - то, это абсолютно две разные вещи. Стимуляция воздухом... Ну, очень эффективна! Что делает эта игрушка? Она стимулирует клитор равномерно, не переставая.
Что нашему клитору надо? Чтобы его стимулировали равномерно в одинаковом темпе, с опцией - увеличить интенсивность. Именно это данная игрушка и делает!
Бывает, что у нас устаёт клитор от вибрации и становится слишком чувствительным, но эту игрушечку можно использовать ещё, ещё и ещё - достигая множество оргазмов подряд! Клитор не будет становиться гиперчувствительным".
По словам Инги, некоторые женщины даже говорят, что у них была жизнь до Womanizer и после него.
"Есть девушки, которые говорят, что хотят пережить ещё один первый раз этой игрушкой! Также бывают женщины, которые с первого раза не понимают, как он работает вообще и почему... Но как только мы [девушки - Прим. ред] ставим правильно игрушку, так как нам надо - то всё происходит".
Цена: компактная версия - 99,95 евро. Premium-класс данной игрушки - 189 евро.
- Вибраторы
"Вообще, здесь интересуются всем, что здесь находится!" - с улыбкой отметила Инга, когда мы спросили о других востребованных товарах. Наше внимание привлёк отдельный специальный стенд с игрушками для взрослых.
"Каждая игрушечка, что здесь стоит - хорошего качества и из хорошего материала. У них очень мягкий премиум-класса силикон, они абсолютно гипоаллергенны и заряжаются на магните, что часто кажется именно мужчинам интересно, потому, что телефоны ещё не заряжаются так!
Абсолютно используемые в ванне и, конечно же, с каждым вибратором, сколько у нас есть фантазии - так мы его можем и использовать. Нет правильного или неправильного способа. Единственный неверный способ - использовать анально игрушку, которая не предназначена для этого. А всё остальное - наша фантазия! Любой вибратор можно использовать только клиторально, если хочется. Также, конечно, и вагинально.
Вибратор Volta
"Эта игрушка очень хороша для пары [на фото ниже - розовая, слева]. Этими усиками можем стимулировать любые зоны - ушки, соски, клитор и так далее. Во время секса также эти игрушки удобно использовать. Они лёгкие. А если во время секса все эти игрушечки используются параллельно, они не мешают друг другу и дополняют.
Вибратор Manta
А эта [синяя, справа] игрушка предназначена для мужского полового члена и её можно использовать параллельно во время орального секса. Также этими усиками можно стимулировать все эрогенные зоны. Он сам по себе - вибратор - клиторальный тоже. Оба могут использовать в качестве дополнительной вибрации. Также если мы прикладываем к шее, горлу во время орального секса - то вибрирует всё. Игрушка на все случаи!
Сначала, когда она к нам приехала - вроде как для мужчин, но стало понятно, что она абсолютно универсальна и оба партнёра могут удовлетворить друг друга с этой игрушечкой.
Цены: от около 100 евро и больше.
"Мы хотим, чтобы люди были счастливы. Всегда заботимся, чтобы сексуальное удовлетворение шло рядом со здоровьем, потому что, если нет здоровья - нет удовлетворения и наоборот. Самое главное - быть счастливыми и здоровыми, не навредить друг другу!" - отметила представитель SexyStyle.
Продолжая тему здоровья, приятным было то, что на фестивале был стенд Dia+logs, где каждому желающему предлагали продемонстрировать, как правильно надевать и снимать презерватив, подмечая в это время ошибки.
Безопасный секс подразумевает не только правильное надевание презерватива, но и правильное его снятие!
Отмечается, что люди в большинстве своём верно надевают презерватив, однако не каждый может его правильно снять. Например, в случае ранок на ладонях, рекомендуется, чтобы презерватив не соприкасался с руками без салфетки.
Более подробную информацию, а также провести вечер на Erots можно успеть и на второй день фестиваля - 22 февраля.
Как прошёл первый день, смотрите в нашем фото- и видеорепортажах!
Галерея: Erots 2020
Видео: Erots 2020