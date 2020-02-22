"Множество оргазмов - ещё, ещё и ещё". С какой игрушкой женщины хотят снова пережить "первый раз"?

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

Чего только нельзя было приобрести на мероприятии: эротическое бельё, вибраторы, страпоны, секс-куклы, лубриканты, горячие наряды для спальни и другое.

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

Пройдясь по прилавкам с секс-игрушками, многие продавцы особенно выделяли стимулятор клитора Womanizer, но более подробную информацию нам смогла предоставить представитель магазина для взрослых SexyStyle Инга.

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

Womanizer

Услышав "самое новое и классное" - девушка сразу же отметила именно эту игрушку. Инга подчеркнула, что именно эта Womanizer "уходит как конфеты" и покупатели часто целенаправленно идут за ним.

ФОТО: Rus.TVNET

"Игрушка, которая стимулирует клитор воздухом. В принципе, это самая инновационная игрушка. Она действительно эффективна. Вибрация - это одно, а если кто-то попросит сравнить, что лучше - вибрирующие или такая - то, это абсолютно две разные вещи. Стимуляция воздухом... Ну, очень эффективна! Что делает эта игрушка? Она стимулирует клитор равномерно, не переставая.

Что нашему клитору надо? Чтобы его стимулировали равномерно в одинаковом темпе, с опцией - увеличить интенсивность. Именно это данная игрушка и делает!

Бывает, что у нас устаёт клитор от вибрации и становится слишком чувствительным, но эту игрушечку можно использовать ещё, ещё и ещё - достигая множество оргазмов подряд! Клитор не будет становиться гиперчувствительным".

По словам Инги, некоторые женщины даже говорят, что у них была жизнь до Womanizer и после него.

"Есть девушки, которые говорят, что хотят пережить ещё один первый раз этой игрушкой! Также бывают женщины, которые с первого раза не понимают, как он работает вообще и почему... Но как только мы [девушки - Прим. ред] ставим правильно игрушку, так как нам надо - то всё происходит".

Цена: компактная версия - 99,95 евро. Premium-класс данной игрушки - 189 евро.

Вибраторы

"Вообще, здесь интересуются всем, что здесь находится!" - с улыбкой отметила Инга, когда мы спросили о других востребованных товарах. Наше внимание привлёк отдельный специальный стенд с игрушками для взрослых.

ФОТО: Rus.TVNET

"Каждая игрушечка, что здесь стоит - хорошего качества и из хорошего материала. У них очень мягкий премиум-класса силикон, они абсолютно гипоаллергенны и заряжаются на магните, что часто кажется именно мужчинам интересно, потому, что телефоны ещё не заряжаются так!

Абсолютно используемые в ванне и, конечно же, с каждым вибратором, сколько у нас есть фантазии - так мы его можем и использовать. Нет правильного или неправильного способа. Единственный неверный способ - использовать анально игрушку, которая не предназначена для этого. А всё остальное - наша фантазия! Любой вибратор можно использовать только клиторально, если хочется. Также, конечно, и вагинально.

Вибратор Volta