В США заподозрили Россию в кампании дезинформации о коронавирусе

#EXCLUSIVE Thousands of Russian-linked social media accounts have launched a coordinated effort to spread alarm about the new #coronavirus, disrupting global efforts to fight the epidemic, US officials say

▶️ https://t.co/XbC1nwbtdC by @arthurmacmillan & @shauntandon — AFP news agency (@AFP) February 22, 2020

В частности, уверенность в этом выразил исполняющий обязанности помощника госсекретаря по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер.

"Распространяя дезинформацию о коронавирусе, злонамеренные лица, действующие в интересах РФ, в очередной раз пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекая внимание от глобального ответа, предпринятого в области здравоохранения", - убежден представитель Госдепа.

Рикер рассказал, что такие сообщения включают в себя утверждения о том, что коронавирус - это попытка США "вести экономическую войну с Китаем", что это биологическое оружие, разработанное Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), или же часть усилий, предпринимаемых Западом для распространения антикитайского дискурса.

В то же время AFP не уточняет, каким образом в Госдепартаменте доказали связь созданных аккаунтов с Россией.