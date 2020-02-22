Сб, 22.02.2020
18 февраля 2020 года государство плюнуло в лицо близким жертв трагедии, мне и многим другим патриотам Латвийского Государства. Илья Козин, журналист TVNET
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В США заподозрили Россию в кампании дезинформации о коронавирусе

ФОТО: Reuters/ScanPix

Тысячи аккаунтов в социальных сетях, имеющих отношение к России, могли использоваться для скоординированных усилий по тиражированию необоснованной теории заговора о том, что США якобы стоят за распространением коронавируса Covid-19, заявили агентству AFP в Госдепе США.

В частности, уверенность в этом выразил исполняющий обязанности помощника госсекретаря по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер. 

"Распространяя дезинформацию о коронавирусе, злонамеренные лица, действующие в интересах РФ, в очередной раз пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекая внимание от глобального ответа, предпринятого в области здравоохранения", - убежден представитель Госдепа.

Рикер рассказал, что такие сообщения включают в себя утверждения о том, что коронавирус - это попытка США "вести экономическую войну с Китаем", что это биологическое оружие, разработанное  Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), или же часть усилий, предпринимаемых Западом для распространения антикитайского дискурса.

В то же время AFP не уточняет, каким образом в Госдепартаменте доказали связь созданных аккаунтов с Россией.

Deutsche Welle отмечает, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за падения товарооборота в связи с коронавирусом.

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