Сломанные деревья и поврежденные крыши: спасатели борются с последствиями ветра

В основном спасателям пришлось освобождать проезжую часть от деревьев.

Были и два вызова из-за за поврежденных конструкций, угрожавших жителям. В обоих случаях речь шла о поврежденных фрагментах крыши.

О пострадавших пока информации нет.

Как сообщалось, в субботу в Латвии ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а на западе побережья Курземе его порывы могут достигать 30 метров в секунду.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе и на побережье Видземе оранжевое предупреждение, на остальной части территории страны - желтое.