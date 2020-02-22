Сломанные деревья и поврежденные крыши: спасателям пришлось поработать

По состоянию на вечер субботы, 22 февраля, Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила 13 вызовов, связанных со сломанными в результате сильного ветра деревьями или поврежденными конструкциями, выяснила LETA в VUGD.
В основном спасателям пришлось освобождать проезжую часть от деревьев.
Были и два вызова из-за за поврежденных конструкций, угрожавших жителям. В обоих случаях речь шла о поврежденных фрагментах крыши.
О пострадавших пока информации нет.
Как сообщалось, в субботу в Латвии ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а на западе побережья Курземе его порывы могут достигать 30 метров в секунду.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе и на побережье Видземе оранжевое предупреждение, на остальной части территории страны - желтое.
Предприятие Sadales tīkls в связи с ожидающимся усилением ветра повысило готовность персонала, чтобы в случае необходимости оперативно устранить повреждения электросети и восстановить электроснабжение.