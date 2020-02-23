СМИ: Квентин Тарантино стал отцом

Известный американский кинорежиссер Квентин Тарантино стал отцом - у его супруги певицы и модели Даниэли Пик родился первенец.
Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Вести Израиль", роды прошли в клинике в Тель-Авиве. Это первый ребенок 56-летнего режиссера и его 35-летней супруги.
По информации СМИ, Тарантино стал отцом мальчика.
Напомним, Тарантино и Пик познакомились во время представления журналистам фильма "Бесславные ублюдки" в 2009 году. Пара начала встречаться в в 2016 году, а в 2017-м они обручились.
Свадьба состоялась в ноябре 2018 года, этот брак стал первым для обоих. В августе прошлого года появилась информация, что Даниэла Пик ждет ребенка.
Ранее Квентин Тарантино не раз говорил о том, что ему сложно устроить свою личную жизнь из-за работы, которая "поглощает все его свободное время".