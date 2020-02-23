СМИ: Квентин Тарантино стал отцом

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Вести Израиль", роды прошли в клинике в Тель-Авиве. Это первый ребенок 56-летнего режиссера и его 35-летней супруги.

По информации СМИ, Тарантино стал отцом мальчика.

Напомним, Тарантино и Пик познакомились во время представления журналистам фильма "Бесславные ублюдки" в 2009 году. Пара начала встречаться в в 2016 году, а в 2017-м они обручились.

Свадьба состоялась в ноябре 2018 года, этот брак стал первым для обоих. В августе прошлого года появилась информация, что Даниэла Пик ждет ребенка.