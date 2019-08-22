56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом
В ноябре прошлого года культовый американский режиссер, сценарист, актер, продюсер и кинооператор Квентин Тарантино попрощался наконец с холостяцкой жизнью и женился. Избранницей обладателя нескольких "Оскаров" стала израильская певица и модель Даниэла Пик. И вот выяснилось, что супруга, которая младше Квентина на 20 лет, скоро подарит ему первенца.
Эксклюзивное заявление появилось в журнале People накануне вечером, и многочисленные поклонники со всего мира поспешили поздравить Тарантино и Пик со скорым пополнением в семье.
Пока не известны, правда, ни пол будущего звездного наследника, ни время его предполагаемого появления на свет.
Напомним, режиссер познакомился с певицей в 2009 году на премьере фильма "Бесславные ублюдки" в Израиле. Влюбленные встречались несколько лет, но потом расстались, а в 2015-м снова сошлись.
Через два года после воссоединения Квентин сделал Даниэле предложение. Осенью 2017-го пара устроила в Нью-Йорке шикарную вечеринку в честь помолвки, а спустя год они решили официально оформить свои отношения.
Церемония бракосочетания прошла в частном доме в Лос-Анджелесе в присутствии только самых близких людей - их было не более двадцати.
К слову, для обоих влюбленных этот брак стал первым.
Ранее Квентин Тарантино не раз говорил о том, что ему сложно устроить свою личную жизнь из-за работы, которая "поглощает все его свободное время". Что ж, надеемся, теперь у него есть все шансы наверстать упущенное и насладиться семейными радостями!