56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом

Эксклюзивное заявление появилось в журнале People накануне вечером, и многочисленные поклонники со всего мира поспешили поздравить Тарантино и Пик со скорым пополнением в семье.

Пока не известны, правда, ни пол будущего звездного наследника, ни время его предполагаемого появления на свет.

Напомним, режиссер познакомился с певицей в 2009 году на премьере фильма "Бесславные ублюдки" в Израиле. Влюбленные встречались несколько лет, но потом расстались, а в 2015-м снова сошлись.

Через два года после воссоединения Квентин сделал Даниэле предложение. Осенью 2017-го пара устроила в Нью-Йорке шикарную вечеринку в честь помолвки, а спустя год они решили официально оформить свои отношения.

Церемония бракосочетания прошла в частном доме в Лос-Анджелесе в присутствии только самых близких людей - их было не более двадцати.

К слову, для обоих влюбленных этот брак стал первым.