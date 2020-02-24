Она заменила Пугачеву, покоряла и злила: полувековое забвение "советской Анджелы Дэвис"
Людмила Барыкина была одной из самых востребованных советских певиц в 70-е годы. Артистка была одной из первых на эстраде стала делать химическую завивку и много загорать. Из-за этого певицу стали называть "советской Анджелой Дэвис".
Примечательный факт, но не сохранилось ни одной видеозаписи с этой удивительной советской артисткой. Об этом упомянул Андрей Малахов на своей программе "Привет, Андрей!". Кроме того, долгое время о Барыкиной ничего не было известно в публичном пространстве. Она избегала журналистов и бывших коллег. Лишь в 2009 году женщина дала первое и на сегодняшний день единственное интервью. Приводим некоторые отрывки из материала Валерия Колпакова и Сергея Соловьева "Людмила Барыкина: "Веселые ребята" для меня целая эпоха".
Яркий образ, необычный голос и строптивый характер
У Людмилы Барыкиной не было отца. Ее растила мать. В шестилетнем возрасте мама отдала дочку в музыкальную школу по классу фортепиано. Но в семье не было денег на покупку пианино, поэтому Людмила нарисовала клавиши на бумаге и в течение года таким образом учила ноты и тренировала растяжку пальцев. Позже было куплено пианино.
Коллеги Людмилы вспоминали ее строптивый характер. Женщина могла возразить руководителю и не захотеть исполнять ту или иную песню. Возможно именно характер и был причиной частых смен ансамблей. Есть версия, что Барыкиной приходилось часто менять работу в концертных коллективах, так как часто она могла стать жертвой интриг или чрезмерного мужского внимания.
На советской эстраде одной из первых Барыкина сделала химическую завивку волос, уложив их на манер американской правозащитницы Анджелы Дэвис. Людмила также старалась много загорать, чтобы ее кожа приобрела более темный бронзовый оттенок.
"Я сделал стрижку и химию. У меня вообще от природы прямые волосы, а это просто чудо парикмахерского искусство. Так получилось. Я до этого не знала кто такая Анжела Дэвис, пока меня не стали с ней сравнивать. К тому же я была худенькая. Я весила 45 кг, когда пришла в "Веселые ребята"", - призналась певица.
Столь яркий и необычный образ, в совокупности с колоратурным сопрано певицы, делал ее невероятно узнаваемой.
Музыкальная карьера: занять место Пугачевой и уступить Ротару
Артистка сменила множество коллективов и ансамблей. Наверное, одним из знаковых для ее стал "Невский". В состав Барыкина пришла в октябре 1973 года.
""И на ромашках не гадай" - это Барбары Страйзанд вещь в русском переводе. Как раз в это время построили Дворец спорта "Юбилейный", и мы там выступали отделением", - вспоминает это время Людмила Тадьевна.
В 1975 году она перешла петь в ансамбль "Добрые молодцы".
"В "Добрых молодцах" я познакомилась с Юрием Антоновым. Он приносил им песни. Через некоторое время Антонов пригласил меня и мужа в свой новый ансамбль "Магистраль". Олег там играл на 12 струнной гитаре", - рассказывает она.
В 1976 году произошло событие, которое стало своеобразным трамплином для артистки. Вячеслав Добрынин показал записи с голосом Людмилы композитору Давиду Тухманову. Ему ее голос понравился и он пригласил Барыкину для записи песни "Смятение" на стихи Анны Ахматовой.
"Мои записи Тухманову показал Слава Добрынин. А Тухманов, как раз, искал певицу для этой работы. Так я туда попала", - вспоминает она.
Это была работа над концептуальным альбомом "По волне моей памяти". Композитор не говорил певице, что о записи песни надо молчать, но поскольку не разрешал даже брать домой текст песни. О запрете она догадалась сама.
"Работы, как таковой, над этим диском для меня не было. Была всего одна репетиция у Тухманова. Я сначала не понимала, что от меня хотят. И попробовала дать с "хрипотцой"... Давид сказал: "Нет! Давай помягче"... Он боялся, что из-за этого запись могут не пропустить. Тогда считалось, что хрипы в голосе – это от неумения петь", - объясняет артистка.
В те годы Тухманов "шифровался по полной программе". На фонограмме, с которой работала Барыкина даже не было клавиш.
"Я сама ничего не знала. Для чего эта запись, для какой пластинки? Музыкантов я тоже не видела. Кстати, в день записи мы должны были вечером ехать на гастроли в Ленинград, а я как раз была простуженной. И где-то недотягивала, как мне казалось. Конечно, хотелось все перепеть, но времени уже не было", - отмечает она.
Потом артистка пела в ансамбле "Надежда", где ее репертуар состоял из советских песен. В репертуаре Барыкиной была песня Юрия Саульского: "Ах, осень, осень серая печаль…" ["Осенний сад" - прим. ред].
"Это был такой джаз-вальс. Однажды ее услышал Саульский и когда во второй половине 1976 года должен был состояться конкурс эстрадный песни в Японии, то он выдвинул эту песню (и меня как ее исполнителя) на этот конкурс... Я туда должна была ехать, как солистка и композитор Юрий Саульский, как автор песни", - рассказывает Барыкина.
Перед поездкой Людмилу Барыкину вызвали в КГБ. У артистки хотели узнать, желала ли бы она остаться в Японии. Певица ответила отрицательно, объяснив, что у нее в СССР мама.
"Но если к вам там подойдут и начнут агитировать на эту тему, то Вы обязательно запомните этих людей и нам все, потом расскажите", - вспоминает их слова женщина.
И вот на руках у Барыкиной был загранпаспорт. Внезапно раздался звонок из Министерства культуры и объявили, что все отменилось.
"6 сентября 1976 года летчик Беленко угнал в Японию наш самолет МиГ-25. Так я ни в какую Японию не поехала. А в следующем году я уже работала в "Веселых ребятах", - признается она.
Любопытно, но композиция "Осенний сад" впоследствии получила бо́льшую известность в исполнении Софии Ротару.
В то время попасть в ВИА "Веселые ребята" означало серьезное признание.
Как отметила Барыкина, даже круче, чем попасть в Beatles. Здесь она стала четвертой вокалисткой ансамбля, сменив Аллу Пугачеву.
"Мне всегда нравились авангардные группы. А по тем временам это была очень авангардная группа. Я не беру в расчет "Машину времени", поскольку те были любителями", - рассказывает она.
Как компенсацию за несостоявшуюся поездку в Японию, Минкульт предложил Барыкиной поездку в ГДР. Это было первое заграничное выступление исполнительницы. Там она встретилась с Сюзи Кватро.
"Мы были в одной гримерной. Я смотрю, входит какой-то 14-летний подросток с фингалом под глазом, а это оказалась Сюзи Кватро. Я не знала английский, а она - русский, но автографами мы обменялись", - смеясь вспоминает женщина.
Для организаторы выбрали песню "Папа подари мне куклу". Они не разрешили девушки выступать в платье. Людмила Барыкина вышла на сцену в джинсах и порванной майке, которая оголяла живот. Это все шло в прямом эфире.
На программе певица познакомилась с голландской группой "Лимузин". Они обменялись контактами. Оказалось, что артисты тщетно предлагали Людмиле работу в их ансамбле, но Госконцерт об этом ей не сообщал.
Оказывается, Барыкина не любила песню "Папа подари мне куклу". Изначально эта композиция готовилась для Аллы Пугачевой.
Когда не можешь больше петь: смерть матери
В 1978 году, приехав в родной город Бельцы в Молдавию, артистка узнала о смерти матери. Барыкина застала ее уже в морге. Позже в пустом родительском доме, она увидела на проигрывателе пластинку "По волне моей памяти". В этот момент она была в состоянии шока. Людмила разбила пластинку.
После исполнение "Смятения" давалось ей тяжело. Директор ансамбля "Веселые ребята" Слободкин настаивал: "Люда, эту песню надо петь. Надо". Она согласилась и стала петь на одном из концертов. Но знакомая мелодия стала напоминать о смерти матери. У певицы перехватило горло, и она заплакала прямо на сцене. Больше ее петь эту песню не просили. Лишь через пять лет - после разрыва со Слободкиным и "Весёлыми ребятами" - она включила ее в репертуар вновь.
Окончательное прощание с эстрадой и забвение
В "Веселых ребятах" Людмила Барыкина как солистка исполняла мало песен, но все они стали популярными в СССР после выхода на миньонах и альбомах: "Кукла" (Александр Морозов - Глеб Горбовский) и русские каверы западных шлягеров "Уходило лето", "В последний раз", "Никогда не поверю", "Помню, помню".
Людмила была замужем дважды. В 1980 году она родила двойню. Именно рождение детей и стало причиной ее ухода из ансамбля.
После ухода Барыкина работала в самых дорогих и оплачиваемых заведениях Москвы: Дом Туриста, мотель "Солнечный" и др. Она не исполняла советский репертуар, это была преимущественно "фирма" - Шадэ, Донна Саммер, Майкл Джексон и тп.
В 1989 году она даже стажировалась в Америке. Там ей поступило предложение остаться, но она вернулась на Родину. Хотя есть версии, что артистка все-таки уехала за границу. Она пропала из поля видимости журналистов, но ее верные поклонники до сих пор помнят ее голос.