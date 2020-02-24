Она заменила Пугачеву, покоряла и злила: полувековое забвение "советской Анджелы Дэвис"

"Мои записи Тухманову показал Слава Добрынин. А Тухманов, как раз, искал певицу для этой работы. Так я туда попала", - вспоминает она.

Это была работа над концептуальным альбомом "По волне моей памяти". Композитор не говорил певице, что о записи песни надо молчать, но поскольку не разрешал даже брать домой текст песни. О запрете она догадалась сама.

"Работы, как таковой, над этим диском для меня не было. Была всего одна репетиция у Тухманова. Я сначала не понимала, что от меня хотят. И попробовала дать с "хрипотцой"... Давид сказал: "Нет! Давай помягче"... Он боялся, что из-за этого запись могут не пропустить. Тогда считалось, что хрипы в голосе – это от неумения петь", - объясняет артистка.

В те годы Тухманов "шифровался по полной программе". На фонограмме, с которой работала Барыкина даже не было клавиш.

"Я сама ничего не знала. Для чего эта запись, для какой пластинки? Музыкантов я тоже не видела. Кстати, в день записи мы должны были вечером ехать на гастроли в Ленинград, а я как раз была простуженной. И где-то недотягивала, как мне казалось. Конечно, хотелось все перепеть, но времени уже не было", - отмечает она.

Потом артистка пела в ансамбле "Надежда", где ее репертуар состоял из советских песен. В репертуаре Барыкиной была песня Юрия Саульского: "Ах, осень, осень серая печаль…" ["Осенний сад" - прим. ред].

"Это был такой джаз-вальс. Однажды ее услышал Саульский и когда во второй половине 1976 года должен был состояться конкурс эстрадный песни в Японии, то он выдвинул эту песню (и меня как ее исполнителя) на этот конкурс... Я туда должна была ехать, как солистка и композитор Юрий Саульский, как автор песни", - рассказывает Барыкина.

Перед поездкой Людмилу Барыкину вызвали в КГБ. У артистки хотели узнать, желала ли бы она остаться в Японии. Певица ответила отрицательно, объяснив, что у нее в СССР мама.

"Но если к вам там подойдут и начнут агитировать на эту тему, то Вы обязательно запомните этих людей и нам все, потом расскажите", - вспоминает их слова женщина.

И вот на руках у Барыкиной был загранпаспорт. Внезапно раздался звонок из Министерства культуры и объявили, что все отменилось.

"6 сентября 1976 года летчик Беленко угнал в Японию наш самолет МиГ-25. Так я ни в какую Японию не поехала. А в следующем году я уже работала в "Веселых ребятах", - признается она.

Любопытно, но композиция "Осенний сад" впоследствии получила бо́льшую известность в исполнении Софии Ротару.

В то время попасть в ВИА "Веселые ребята" означало серьезное признание.