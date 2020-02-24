"Облажалась во всем". Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

Актёр Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце были парой на протяжении девяти лет. 24 февраля супруги объявили, что решили развестись.
Первым этой новостью поделиться в своём Instagram-аккаунте Павел Прилучный. Он написал, что после долгих раздумий, супруги решили расстаться. Звезда "Мажора" отмечает, что их отношения должны закончиться красиво, потому их нужно "вовремя остановить".
Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни, и вообще, были честны, про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным, быть честными с вами и сделать - официальное заявление. Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ, просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим! 💖
"Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому", — написал актёр.
Стоит отметить, что поклонники были очень огорчены этой новостью, говоря в комментариях под публикацией о том, что не могут поверить в развод звёзд.
Starhit отмечает, что в прошедшие выходные Агата публиковала много грустных постов и сториз, однако никто не предполагал, что всё так серьёзно.
Вскоре, вслед за мужем, Муцениеце сделала публикацию в своём Instagram:
Доброе🌞 Знаете, у меня, есть определенный пост.. Который, я должна выложить, в определённое время, с определенным текстом.. Договорившись заранее.. Со ВСЕМИ.. Честно? Я, так и собиралась сделать.. Очень много советчиков, теперь.. Как ? Что писать? Что делать? Как, не испортить имидж? И я слушала.. И казалось, что так надо, наверное.. Но внутри, очень громко кричал голос.. А я, дура, давно его не слушала.. А - это, всегда был протест, против - клише) Ибо, я - это Я! А не то, что нужно, для картинки! Так вот! Я давно плевала, на то, как надо! Медийность, для меня - никогда не была «рамками», или «правилами» .. Я - никогда, не хотела, казаться - какой-то.. Другой.. Так вот) Пост - НЕ ПО ПЛАНУ! Не по правилам, всех нормальных пар.. И не так, как надо, чтоб хайпануть и выглядеть выгодно в такой ситуации.. Все, выглядели - выгодно.. Браво девочки! Так вот... Не будет: хитовой песни, своей передачи, книги, картины.... Ничего! (Блин, ну пару стихов накатала, под Artik&Asti) Я, просто (хотела написать - девушка, потом вспомнила, что мне - 30 лет)ЖЕНЩНА, которая, ну вот, пришла к тому, что надо - законно расторгать брак) Люблю его - Да! Возрадуются миллионы барышень - да! Провал - НЕТ! Ибо, я благодарна, за все! Мы - навечно связаны✊🏻 мы написали, красивую историю любви! Да и вообще) Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь??? Да!!! Но это - путь! Как здорово, что так! Каждая секунда - опыт и становление) Я рада, что мой имидж на дне, я - совсем не образец, ни в чем, и так хорошо.. Это - признать))) Облажалась во всем - ДА! Что может быть круче? 🧟♀️ Товарищи СМИ, умоляю) не тревожьте! Давайте, вспомним о рамках приличия и пространства! Всех обнимаю! ✊🏻 Пы.Сы. Все - обоюдно, полюбовной, с уважением и понимаем и отдаём дань, всему что было! 💖
"Женщина, которая, пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо, я благодарна, за все! Мы — навечно связаны, мы написали, красивую историю любви", — написала актриса.
Слухи о расставании супругов появились уже давно.
Некоторое время назад в Интернете распространились слухи о том, что Павел Прилучный якобы избил свою супругу и мать его двоих детей Агату Муцениеце. Сами звёзды тогда решили не высказываться относительно данной ситуации, ограничившись колкими комментариями в адрес тех изданий, которые распространили эту информацию.
Помимо этого, журналисты то и дело писали о конфликтах в паре и любовные увлечения актёра, который часто занят на съёмках разных кинолент.