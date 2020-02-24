"Облажалась во всем". Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся

Первым этой новостью поделиться в своём Instagram-аккаунте Павел Прилучный. Он написал, что после долгих раздумий, супруги решили расстаться. Звезда "Мажора" отмечает, что их отношения должны закончиться красиво, потому их нужно "вовремя остановить".

"Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому", — написал актёр.

Стоит отметить, что поклонники были очень огорчены этой новостью, говоря в комментариях под публикацией о том, что не могут поверить в развод звёзд.

Starhit отмечает, что в прошедшие выходные Агата публиковала много грустных постов и сториз, однако никто не предполагал, что всё так серьёзно.

Вскоре, вслед за мужем, Муцениеце сделала публикацию в своём Instagram:

"Женщина, которая, пришла к тому, что надо законно расторгать брак. Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо, я благодарна, за все! Мы — навечно связаны, мы написали, красивую историю любви", — написала актриса.

Слухи о расставании супругов появились уже давно.

Некоторое время назад в Интернете распространились слухи о том, что Павел Прилучный якобы избил свою супругу и мать его двоих детей Агату Муцениеце. Сами звёзды тогда решили не высказываться относительно данной ситуации, ограничившись колкими комментариями в адрес тех изданий, которые распространили эту информацию.