"Эта ужасная женщина". Похожи ли Уоллис Симпсон и Меган?

Согласно биографии, написанной Хьюго Виккерсом, "За закрытыми дверьми: Трагическая нерассказанная история Уоллис Симпсон" ("Behind Closed Doors. The Tragic Untold Story of Wallis Simpson"), королева Елизвета II однажды сказала: "Самые большие неприятности в жизни мне доставили два человека: Уоллис Симпсон и Гитлер".

Продолжая эту тему, подруга детства Уоллис, Мэри Кёрк, которая вышла замуж за оставленного в дураках второго мужа Уоллис Эрнста Симпсона, написала как-то в своем дневнике о своей давнишней подруге: "Я думаю о ней так, как люди думают о Гитлере - как о злой силе… полной животной хитрости".

Принцесса Маргарет называла любимую женщину своего дяди только "эта жуткая женщина".

"Падший ангел"

До сих пор многие придерживаются той точки зрения, что Эдвард был тюфяком, которым манипулировала амбициозная, требовательная любовница - и то же самое говорят о Гарри.

Однако Эдвард с самого начала находил королевские обязанности страшно скучными - еще до того, как Уоллис заработала себе репутацию "женщины, которая украла короля".

Как и Меган с Гарри, Эдвард мечтал о том, чтобы укатить в Канаду и там поселиться.

Его личный секретарь Алан Лассель (известный под домашним именем "Томми") сказал, что еще в 1927 году, после долгого разговора с Эдвардом, в бытность того принцем, понял, что "такие слова как приличие, честность, долг, достоинство и т.п. совершенно ничего для него не значат". Он пришел к выводу, что Эдвард - это падший ангел.

По мере того, как Меган и Гарри обустраивают свою новую жизнь, можно предположить, что они вряд ли захотят прозябать в бесцельном существовании, как это делали герцог и герцогиня Виндзорские.

Совсем другой случай

Если не считать короткого периода во время Второй мировой войны, когда Эдвард был губернатором на Багамах, ни он, ни его жена ниикогда в жизни больше не работали.

Как отмечает Оливетт Отеле, первая в Британии чернокожая профессор истории, в то время как Меган имела успешную карьеру актрисы, была активисткой-правозащитницей и блогером, то у Уоллис никогда в жизни не было работы.

"Одна была светской львицей, а другая - независимая, успешная женщина, которая жила на свои собственные средства", - говорит профессор. По ее словам, "как замаскированные, так и явные расистские нападки" в адрес герцогини Сассекской, которая является мулаткой, - это еще одна причина, почему совершенно нелепо проводить параллели между двумя этими женщинами.

Эдвард и Уоллис обустроили нечто вроде королевского двора в изгнании, проводя время в окружении геральдических безделушек и богатых друзей, за счет которых они кормились.