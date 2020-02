"Эта ужасная женщина". Похожи ли Уоллис Симпсон и Меган?

Согласно биографии, написанной Хьюго Виккерсом, "За закрытыми дверьми: Трагическая нерассказанная история Уоллис Симпсон" ("Behind Closed Doors. The Tragic Untold Story of Wallis Simpson"), королева Елизвета II однажды сказала: "Самые большие неприятности в жизни мне доставили два человека: Уоллис Симпсон и Гитлер".