ЕК осудила карнавал в Бельгии за антисемитизм

Европейская комиссия (ЕК) осудила карнавал в бельгийском городе Алст за гротескные антисемитские платформы. В ЕК называли их не отвечающим ценностям Евросоюза, сообщает Reuters.
Внимание к спорным платформам ранее привлекла Конференция европейских раввинов в воскресенье, 23 февраля.
В ходе карнавал в Алсте на улицы вышли люди в карикатурных костюмах, изображавших ортодоксальных евреев в виде муравьев.
По словам председателя организации Пинхаса Гольдшмидта, сатирическое шествие с антисемитскими образами "в крайней степени оскорбительно и злоупотребляет силой свободы слова, которая является столь существенной частью либеральной демократии".
"Подобный вид антисемитизма напоминает о некоторых темных моментах европейской истории", — цитирует Гольдшмидта издание Deutsche Welle.
Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал карнавал "позорным". "Это должно прекратиться. Этому нет места в Европе", - написал он в Twitter.
В свою очередь представитель мэра Алста Петер Ван ден Бош заявил, что у жителей города не было желания никого обижать и речь идет о простом юморе. По его словам, в дни карнавала люди "могут делать, что хотят".
"Это вовсе не потакание антисемитизму. [...] На двести процентов тут нет антисемитизма", — цитирует Ван ден Боша Русская служба BBC.