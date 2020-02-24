ЕК осудила карнавал в Бельгии за антисемитизм

Внимание к спорным платформам ранее привлекла Конференция европейских раввинов в воскресенье, 23 февраля.

В ходе карнавал в Алсте на улицы вышли люди в карикатурных костюмах, изображавших ортодоксальных евреев в виде муравьев.

По словам председателя организации Пинхаса Гольдшмидта, сатирическое шествие с антисемитскими образами "в крайней степени оскорбительно и злоупотребляет силой свободы слова, которая является столь существенной частью либеральной демократии".

"Подобный вид антисемитизма напоминает о некоторых темных моментах европейской истории", — цитирует Гольдшмидта издание Deutsche Welle.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал карнавал "позорным". "Это должно прекратиться. Этому нет места в Европе", - написал он в Twitter.

В свою очередь представитель мэра Алста Петер Ван ден Бош заявил, что у жителей города не было желания никого обижать и речь идет о простом юморе. По его словам, в дни карнавала люди "могут делать, что хотят".