Жители Агенскалнса выступают против строительства Lidl на улице Калнциема

Активисты выступают против вырубки деревьев. "Этот район был восстановлен как гордость деревянной застройки, он стал визитной карточкой рижской старины для нас, жителей и туристов. Эта территория вместе с Калнциемским рынком стала местом встреч художников, сюда приезжают иностранцы, чтобы это сфотографировать и показать своим друзьям то, как можно любить и уважать старинную арзитектуру. Мы радовались обещанию, что будет "Mākslai vajag telpu", которое дополнило обещание от предпринимателя, не строить там магазин. Сейчас мы видим, что обещание не выполняется", - отмечают активисты.

Жители Агенскалнса призывают Рижскую думу тщательно и объективно еще раз- подумать о строительстве магазина и вырубке деревьев, что бы не испортить "элегантные скулы пардаугавской архитектуры". Авторы заявления полагают, что строительство магазина приведет к еще большим транспортным заторам, а вырубка деревьев ухудшит и без того не очень высокое качество воздуха.

Авторы письма уверены, что Рижской думе стоит более строго оценивать планы Lidl по вхождению в город, считаться с общим образом города и интересами жителей.

Представитель Управления национального культурного наследия Алма Каурате агентству LETA указала, что касательно вырубки деревьев управлению предстоит принять заключение, так как деревья находятся на территории объекта государственного значения "Деревянная застройка на улице Калнциема".

По словам Каурате, планируя застройку на ул. Калнциема, 38, которая граничит с территорией архитектурного памятника, нужно учитывать окружающую культурно-историческую среду.