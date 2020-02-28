Конец мелодрамы в Рижской думе: выборы все ближе. Знают ли рижане кандидатов в мэры?
Рижская дума распущена! 25 апреля будем выбирать новую. Реклама и обещания новых охотников за должностями уже валятся как из рога изобилия, но давайте вернемся к тому, что было обещано и (не) сделано для рижан за этот созыв.
Также в актуальном выпуске Starp Citu Ральф Эйландс выходит на улицы, чтобы узнать, знают ли жители столицы кандидатов в мэры, и кто из них им нравится.
Видео: Новый выпуск Starp Citu
Мелодрама. Хроника событий последнего созыва Рижской думы:
- "Выборы прошли, будем работать, коллеги! Спасибо вам за доверие!" Так Нил Ушаков поблагодарил за то, что в 2017 году, после выборов, снова попал в уже нагретое кресло мэра.
- Работа продолжалась как обычно. Не обошлось без очередных коррупционных скандалов и разбазаривания денег жителей. Это уже давно будни столицы. Редко кто подозревал, что, после десяти лет правления, Ушакова свергнут с трона.
- Однако, после десяти лет в должности, Ушаков все же был отстранен от выполнения обязанностей.
- Политик долго не грустил, взял под руку вице-мэра Америкса и переехал работать в Европарламент. За ними остался не только разбазаренный город, но и запутавшаяся дума.
- В кресло Ушакова своеобразным ритуалом посвятили его союзника Дайниса Турлайса. Тяжелую работу ему не пришлось выполнять долго, уже двадцать дней спустя Турлайса с должности свергли.
- В думе начались беспорядки, раскололась коалиция. Цепь мэра на шею повесили Бурову.
- Пока депутаты боролись за власть, в Риге назрел мусорный кризис. Провалился план денежный бизнес передать в одни руки. Не было ясно, как мусорогейт разрешится, и не потонет ли Рига в отходах.
- Воспользовавшись возможностью, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце начал работать над планом роспуска Рижской думы.
- Депутаты однако капитулировали сами - созвали заседания, но на них не явились. Дума больше не была дееспособной, и Сейм мог ее легко распустить.
- Роковое голосование: "за" - 62, "против" - 22, воздержались - нет. Закон принят. Дума распущена.