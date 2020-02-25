Стало известно, где планирует работать Дмитрий Шепелев

Тем не менее все еще выходят передачи "На самом деле" с его участием. Последняя была посвящена обвинениям Даны Борисовой в адрес Елены Ханги.

"Меня сейчас, понятно, много спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что "самое важное в жизни - найти своих и успокоиться". Не помню, кто это сказал. Собственно, этим и займусь. Но перед этим отвезу сына в горы, он так соскучился по сноуборду. А я по свежему морозному ветру."