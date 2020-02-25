Инфектолог: ситуация в Италии вызывает серьезные опасения

Он указал, что рост числа заболевших в Италии и Южной Корее говорит об эпидемиологическом характере распространения заболевания. Дальнейшая картина будет зависеть от того, сколько случаев заражения еще будет выявлено.

Думпис пояснил, что в Италии выявлен сравнительно высокий процент заболевших коронавирусом в тяжелой форме. Это дает основания предполагать, что после лабораторных проверок общее число заболевших будет значительно больше — как это уже было в Южной Корее.

"К сожалению, вспышки заболевания были замечены только после того, как многие пациенты уже попали в больницы", — отметил Думпис.

Галерея: Вспышка коронавируса в Италии

Вместе с тем инфектолог положительно оценивает меры по предотвращению распространения заболевания, уже предпринятые в Китае. По его словам, это дает надежду, что китайцы смогут взять ситуацию под контроль. На этом, впрочем, проблема не будет решена — то же самое предстоит сделать и другим странам, где выявлены случаи заражения.