Вт, 25.02.2020
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Инфектолог: ситуация в Италии вызывает серьезные опасения

Иллюстративное фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

Ситуация в Италии в связи с распространением коронавируса вызывает серьезные опасения — с началом вспышки Covid-19 остаются неясны истинные масштабы эпидемии. Об этом журналистам рассказал главный специалист-инфектолог Министерства здравоохранения Угис Думпис.

Он указал, что рост числа заболевших в Италии и Южной Корее говорит об эпидемиологическом характере распространения заболевания. Дальнейшая картина будет зависеть от того, сколько случаев заражения еще будет выявлено.

Думпис пояснил, что в Италии выявлен сравнительно высокий процент заболевших коронавирусом в тяжелой форме. Это дает основания предполагать, что после лабораторных проверок общее число заболевших будет значительно больше — как это уже было в Южной Корее.

"К сожалению, вспышки заболевания были замечены только после того, как многие пациенты уже попали в больницы", — отметил Думпис.

Галерея: Вспышка коронавируса в Италии

Вместе с тем инфектолог положительно оценивает меры по предотвращению распространения заболевания, уже предпринятые в Китае. По его словам, это дает надежду, что китайцы смогут взять ситуацию под контроль. На этом, впрочем, проблема не будет решена — то же самое предстоит сделать и другим странам, где выявлены случаи заражения.

Галерея: Опасный коронавирус в Китае

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