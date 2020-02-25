Вт, 25.02.2020
Плохо в России не всем. Люди живут, совершенно не страдая от того, что происходит, - им попросту не с чем сравнивать. Дима, иммигрант из России.

Фото: Звезда 2000-х сменил пол и стал женщиной

ФОТО: https://www.instagram.com/scarlettqueenpage/

Певец Оскар, настоящее имя которого Шамиль Малкандуев, переехал в США и стал трансгендером. Об этом пишет StarHit.ru. 

Пик популярности артиста пришелся на 2000-2003 годы.

В 2001 году он получил "Золотой граммофон" за композицию "Между мной и тобой". 

Исполнитель объяснил, то он никогда не принимал свое мужское тело и страдал от этого. Сейчас его зовут Скарлетт.

41-летний артист объяснил выбор имени любовью к главной героине романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

"В детстве мне нравилось надевать платья и каблуки. Всегда казалось, что так должно быть. Так было комфортно", - цитирует новую певицу издание.

Скарлетт рассказала, что на нее не раз нападали скинхеды, так как будучи парнем он мог красить ногти и носил платья.

"Но в моем мире нормально красить ногти, делать макияж - и не важно, какого ты пола. У творческих людей есть некая свобода в этом смысле. И вообще - это такие мелочи, наша внешность!", - уверена Скарлетт. 

Теперь артистка столкнулась с неприятием со стороны родни. Близкие хотят, чтобы она отреклась от своего рода и фамилии. Многие подписчики поддерживают Скарлетт, хотя часть ее земляков пишут сообщения с угрозами и считают, что такое преображение позорит нацию.

Последние новости

НАВЕРХ