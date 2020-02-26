Солнечный витамин против простуды!

Результаты исследования были опубликованы в издании "Британский медицинский журнал" (British Medical Journal). В исследовании участвовало почти 11 000 человек в разных уголках мира. Ученые исследовали влияние витамина D на ход лечения различных респираторных заболеваний: бронхита, пневмонии, воспаления среднего уха и простуды. Исследование проводилась в течение нескольких лет.

Исследование показало, что при регулярном и достаточном применении витамина D количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями уменьшилось на 12 %. В свою очередь у людей с дефицитом витамина D при регулярном применении этого витамина риск заболевания снижается вплоть до 50 %.

Руководитель исследования профессор Адриан Мартино (Adrian Martineau) отмечает:

"Это грандиозное исследование дало первые неопровержимые доказательства: витамин D предохраняет дыхательные пути от инфекций".

Витами D – "солнечный" витамин

Витамин D в натуральном виде люди получают посредством солнечных лучей. И хотя в некоторых продуктах питания (например, в жирной рыбе) содержится витамин D, в течение всего года обеспечить в организме постоянное и достаточное количество витамина D очень сложно – особенно в Латвии, поскольку в последние годы солнце мало нас балует своим присутствием и простудиться несложно даже в разгар лета.

До сих пор большинство исследований было нацелено на изучение положительного воздействия витамина D на костную систему человека, или основной функции витамина D, которая заключается в обеспечении фосфорно-кальциевого обмена, способствующего нормальному росту и развитию костей.

При этом уже в течение многих лет ученые пытались выявить связь между витамином D и респираторными заболеваниями, основываясь на наблюдении, что эти заболевания чаще встречаются осенью и зимой, то есть именно тогда, когда уменьшается возможность получать витамин D естественным образом – посредством солнечных лучей.

Признано, что витамин D увеличивает количество содержащихся в легких антимикробных пептидов (веществ, подобных натуральным антибиотикам), таким образом, уменьшая риск респираторных заболеваний.

Витамин D – для укрепления иммунитета и костей