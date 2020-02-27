Пельмени по-домашнему для вкусного ужина или для заморозки

Все более яркие весенние вечера побуждают вас чаще выходить на улицу и выбирать быстрые перекусы, ведь кому захочется проводить время на кухне в такую погоду?
Но пока солнечные лучи балуют нас лишь изредка, национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают использовать время эффективно и приготовить вкусные домашние пельмени, которые можно есть как сразу, так и заморозить, чтобы в дни, когда готовить совсем не хочется, можно было быстро и вкусно поужинать.
Вегетарианские пельмени с картофельно-сырной начинкой и вялеными на солнце томатами
Время приготовления: 60 минут
Ингредиенты:
Для теста:
- 6 яичных желтков;
- 300 грамм пшеничной муки Pūru высшего сорта;
- 80 грамм пшеничной спельты или цельнозерновой пшенчной муки;
- соль, немного холодной воды.
Для начинки:
- 5 шт. картофеля среднего размера;
- 80 грамм вяленых на солнце томатов;
- 100 грамм твердого сыра;
- 1 чайная ложка порубленных веточек розмарина;
- перец и соль по вкусу;
- 2 столовых ложки оливкового масла первой выжимки (ExtraVirgin);
- Микрозелень и 40 грамм сыра фета для подачи.
Приготовление:
- Приготовьте тесто–смешайте муку обоих видов с солью, добавьте яичные желтки и совсем немного холодной воды, чтобы тесто было одной консистенции – так оно будет очень крепким. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на время до 30 минут.
- Приготовьте начинку – сварите картофель, приготовьте пюре, добавьте оливковое масло и тертый твердый сыр, соль, перец, мелко нарезанные томаты и порубленный розмарин.
- Если Вы готовите пельмени руками, тогда на тесте выдавите круги с помощью стакана, на каждый круг теста выложите примерно одну чайную ложку начинки и загните стороны, полностью закрывая начинку. Если для приготовления пельменей Вы используете специальную форму, то пельмени готовьте в соответствии с инструкцией использования специальной формы.
- Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль. Положите в воду пельмени (по одному чтобы не слипались) и варите примерно 4-5 минут. После варки пельмени можно немного обжарить.
- Подавайте горячими, украшая микрозеленью и сыром фета.
Сырые пельмени можно заморозить и хранить в морозильной камередля последующего использования.
Классические домашние пельмени с мясом
Время приготовления: 60 минут
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 грамм муки
- 1 яйцо
- 200 мл теплой воды
- 5 столовых ложек рапсового масла
Для начинки:
- 200 грамм лука;
- 600 грамм рубленой свинины (например, ветчины);
- 200 грамм рубленой говядины;
- соль и черный перец;
- 150 мл воды;
- Лавровый лист, цветной перец для варки;
- Укроп, лук, турецкий йогурт или сметана для подачи.
Приготовление:
- Приготовьте тесто для пельменей–смешайте вместе все ингредиенты и тщательно перемешайте. Если тесто очень липкое, в него можно добавить немного больше муки, но с мукой нельзя перебарщивать, чтобы тесто не получилось твердым. После замеса, тесто оберните пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на ~ 30 минут.
- Приготовьте начинку для пельменей – мелко нарежьте лук, смешайте его вместе с мясом обоих видов, солью, перцем, добавьте воды. Все тщательно перемешайте.
- Приготовьте пельмени. Тесто разделите на меньшие порции и раскатайте тонким слоем.
- Если Вы готовите пельмени руками, тогда на тесте выдавите круги с помощью стакана, на каждый круг теста выложите примерно одну чайную ложку начинки и загните стороны, полностью закрывая начинку. Если для приготовления пельменей Вы используете специальную форму, то пельмени готовьте в соответствии с инструкцией использования специальной формы.
- Если Вы хотите приготовить пельмени сразу, вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль, перец и лавровый лист. Положите пельмени в воду (по одному, чтобы не слипались) и варите примерно 5-6 минут.
- Подавайте горячими с зеленью и турецким йогуртом или сметаной.
Сырые пельмени можно заморозить и хранить в морозильнике для последующего использования.