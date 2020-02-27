Пельмени по-домашнему для вкусного ужина или для заморозки

Но пока солнечные лучи балуют нас лишь изредка, национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают использовать время эффективно и приготовить вкусные домашние пельмени, которые можно есть как сразу, так и заморозить, чтобы в дни, когда готовить совсем не хочется, можно было быстро и вкусно поужинать.