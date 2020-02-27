Чт, 27.02.2020
Нельзя сказать, что у нас все ужасно плохо. Нет, конечно, но совершенно понятно, что мы не можем сравнивать [себя] с Германией или Швецией. У нас просто нет такой возможности. Уга Думпис, инфектолог

Пельмени по-домашнему для вкусного ужина или для заморозки

ФОТО: Пресс-фото

Все более яркие весенние вечера побуждают вас чаще выходить на улицу и выбирать быстрые перекусы, ведь кому захочется проводить время на кухне в такую погоду?

Но пока солнечные лучи балуют нас лишь изредка, национальный розничный торговец ELVI вместе со специалистом по питанию Евгенией Янсоне предлагают использовать время эффективно и приготовить вкусные домашние пельмени, которые можно есть как сразу, так и заморозить, чтобы в дни, когда готовить совсем не хочется, можно было быстро и вкусно поужинать.

Вегетарианские пельмени с картофельно-сырной начинкой и вялеными на солнце томатами

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления: 60 минут

Ингредиенты:

Для теста:

  • 6 яичных желтков;
  • 300 грамм пшеничной муки Pūru высшего сорта;
  • 80 грамм пшеничной спельты или цельнозерновой пшенчной муки;
  • соль, немного холодной воды.

Для начинки:

  • 5 шт. картофеля среднего размера;
  • 80 грамм вяленых на солнце томатов;
  • 100 грамм твердого сыра;
  • 1 чайная ложка порубленных веточек розмарина;
  • перец и соль по вкусу;
  • 2 столовых ложки оливкового масла первой выжимки (ExtraVirgin);
  • Микрозелень и 40 грамм сыра фета для подачи.

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто–смешайте муку обоих видов с солью, добавьте яичные желтки и совсем немного холодной воды, чтобы тесто было одной консистенции – так оно будет очень крепким. Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на время до 30 минут.
  2. Приготовьте начинку – сварите картофель, приготовьте пюре, добавьте оливковое масло и тертый твердый сыр, соль, перец, мелко нарезанные томаты и порубленный розмарин.
  3. Если Вы готовите пельмени руками, тогда на тесте выдавите круги с помощью стакана, на каждый круг теста выложите примерно одну чайную ложку начинки и загните стороны, полностью закрывая начинку. Если для приготовления пельменей Вы используете специальную форму, то пельмени готовьте в соответствии с инструкцией использования специальной формы. 
  4. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль. Положите в воду пельмени (по одному чтобы не слипались) и варите примерно 4-5 минут. После варки пельмени можно немного обжарить.
  5. Подавайте горячими, украшая микрозеленью и сыром фета.

Сырые пельмени можно заморозить и хранить в морозильной камередля последующего использования.

Классические домашние пельмени с мясом

ФОТО: Пресс-фото

Время приготовления: 60 минут

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 грамм муки
  • 1 яйцо
  • 200 мл теплой воды
  • 5 столовых ложек рапсового масла

Для начинки:

  • 200 грамм лука;
  • 600 грамм рубленой свинины (например, ветчины);
  • 200 грамм рубленой говядины;
  • соль и черный перец;
  • 150 мл воды;
  • Лавровый лист, цветной перец для варки;
  • Укроп, лук, турецкий йогурт или сметана для подачи.

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто для пельменей–смешайте вместе все ингредиенты и тщательно перемешайте. Если тесто очень липкое, в него можно добавить немного больше муки, но с мукой нельзя перебарщивать, чтобы тесто не получилось твердым. После замеса, тесто оберните пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на ~ 30 минут.
  2. Приготовьте начинку для пельменей – мелко нарежьте лук, смешайте его вместе с мясом обоих видов, солью, перцем, добавьте воды. Все тщательно перемешайте.
  3. Приготовьте пельмени. Тесто разделите на меньшие порции и раскатайте тонким слоем.
  4. Если Вы готовите пельмени руками, тогда на тесте выдавите круги с помощью стакана, на каждый круг теста выложите примерно одну чайную ложку начинки и загните стороны, полностью закрывая начинку. Если для приготовления пельменей Вы используете специальную форму, то пельмени готовьте в соответствии с инструкцией использования специальной формы. 
  5. Если Вы хотите приготовить пельмени сразу, вскипятите воду в кастрюле, добавьте соль, перец и лавровый лист. Положите пельмени в воду (по одному, чтобы не слипались) и варите примерно 5-6 минут.
  6. Подавайте горячими с зеленью и турецким йогуртом или сметаной. 

Сырые пельмени можно заморозить и хранить в морозильнике для последующего использования.

Последние новости

НАВЕРХ