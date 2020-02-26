Власти Гонконга раздадут деньги миллионам жителей для стимуляции экономики города

Также город планирует снизить ряд налогов и компенсировать малоимущим месяц аренды государственного жилья. В целом меры по поддержке населения и экономики на фоне коронавируса обойдутся Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов.

В Гонконге ожидается самый значительный бюджетный дефицит за 15 лет из-за спада экономики, начавшегося в третьем квартале 2019 года. Он отчасти был вызван продолжительными антикитайскими протестами и торговой войной между Китаем и США. Ситуацию усугубило распространение коронавируса.