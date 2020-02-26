Власти Гонконга раздадут деньги миллионам жителей для стимуляции экономики города

Постоянные жители Гонконга старше 18 лет получат от властей 10 тысяч гонконгских долларов (1183 евро). Об этом заявил министр финансов Гонконга Пол Чан. Деньги получат около семи миллионов жителей Гонконга, сообщает CNN.
Также город планирует снизить ряд налогов и компенсировать малоимущим месяц аренды государственного жилья. В целом меры по поддержке населения и экономики на фоне коронавируса обойдутся Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов.
В Гонконге ожидается самый значительный бюджетный дефицит за 15 лет из-за спада экономики, начавшегося в третьем квартале 2019 года. Он отчасти был вызван продолжительными антикитайскими протестами и торговой войной между Китаем и США. Ситуацию усугубило распространение коронавируса.