Чт, 27.02.2020
Нельзя сказать, что у нас все ужасно плохо. Нет, конечно, но совершенно понятно, что мы не можем сравнивать [себя] с Германией или Швецией. У нас просто нет такой возможности. Уга Думпис, инфектолог

Власти Гонконга раздадут деньги миллионам жителей для стимуляции экономики города

Гонконг. Иллюстрация

ФОТО: Pixabay

Постоянные жители Гонконга старше 18 лет получат от властей 10 тысяч гонконгских долларов (1183 евро). Об этом заявил министр финансов Гонконга Пол Чан. Деньги получат около семи миллионов жителей Гонконга, сообщает CNN. 

Также город планирует снизить ряд налогов и  компенсировать малоимущим месяц аренды государственного жилья.  В целом меры по поддержке населения и экономики на фоне коронавируса обойдутся Гонконгу в 15,4 миллиарда долларов.

В Гонконге ожидается самый значительный бюджетный дефицит за 15 лет из-за спада экономики, начавшегося в третьем квартале 2019 года. Он отчасти был вызван продолжительными  антикитайскими протестами и торговой войной между Китаем и США. Ситуацию усугубило распространение коронавируса. 

Последние новости

НАВЕРХ