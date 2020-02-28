Борьба с вирусом герпеса: как его победить?

Поэтому, в связи с продолжением сезона вирусов, о вирусе герпеса и его лечении консультируют приглашенный эксперт BENU Aptieka, семейный врач Зане Зитмане и фармацевт Занда Озолиня.

Что такое вирус герпеса?

Вирус герпеса человека – это инфекционное заболевание, заразится котором можно во время контактов с окружающими, например, во время поцелуев, половым путем или пользуясь предметами быта, которыми пользовался также инфицированный человек.

Наиболее часто встречающийся вид вируса – это Herpessimplex или простой герпес, который в 90% случаев вызывает герпесную сыпь. Однако у этого вируса имеется также несколько подтипов – увеличенные лимфатические узлы, ветрянка, Herpeszoster,или опоясывающий лишай, который реактивизируется после перенесенной в детстве ветрянки, вирус Эпштейна-Бара, когда у заболевшего больное, покрасневшее горло и увеличенные лимфоузлы на шее, подмышками, в паху, и в очень редких случаях – злокачественные опухоли, поясняет Зитмане.

Герпесная сыпь чаще всего появляется на губах, под носом или в носу, на подбородке, на коже шеи, однако возможна локализация также в других местах на теле – например, герпес на половых органах, который передается во время половых контактов и проявляется в виде болезненных пузырьков на половых органах как у женщин, так и мужчин.

Заражение и течение болезни

Вирусом герпеса в течение жизни заражался каждый – обычно это происходит уже в возрасте 2-3лет. До этого возраста в организме ребенка есть антитела к этому вирусу, унаследованные от матери.

Поэтому первые симптомы – это повышенная температура и болезненные язвочки во рту, затем вирус сохраняется в нервных клетках. В целом приблизительно 90% людей являются носителями вируса. Нужно подчеркнуть, что в дальнейшем вирус в их жизни никак себя не проявляет, у остальных же, например, на стадии ослабления иммунитета, он может снова активизироваться и вызвать герпесную сыпь.

Инфекция герпесаобычно протекает в 4 стадии:

фаза жжения, когда появляется первая сыпь и человек ощущает большой дискомфорт, а кожа зудит и горит. Эта фаза обычно продолжается пару день,и те, у кого хоть раз был герпес, обычно знают, что на этой стадии вирус можно остановить с помощью противовирусного препарата. Могут присутствовать также общие симптомы –плохое самочувствие, усталость, повышенная температура тела; на следующей фазе появляются пузырьки, или язвочки, наполненные водянистой жидкостью; когда пузырьки лопаются, начинается сочащаяся стадия, когда вирус обычно передается дальше, так как герпесная сыпь представляет собой открытую рану с жидкостью и при прикосновении к ней рукой, а затем к предметам и другим людям вирус передается дальше; после этого, когда язвочки начинают заживать, образуется струп, который можно легко повредить или сорвать, из-за чего заживание будет продолжаться дольше.

Группы риска