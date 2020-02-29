Начинается суд: в Болдерае двое парней изнасиловали и утопили девочку-подростка

17 июня 2019 года обвиняемые вместе с жертвой, которой еще не было 16 лет, употребляли алкогольные напитки во дворе одного из домов в окрестностях столичной Болдераи. В полночь мужчины изнасиловали девушку, которая находилась в беспомощном состоянии.

После они задушили девочку, завернули в спальный мешок и оттащили до канала Булльупе и бросили в воду. Она была еще жива.

На следующий день, 18 июня, в Госполицию поступил вызов от рыбака, который сообщил о теле человека в канале. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп девочки 2004 года рождения с признаками насильственной смерти.

Поиск убийц начался сразу - и через несколько часов их нашли. Ими оказались молодые мужчины 1991 и 1990 года рождения, которые сообщили о пропаже девочки. Ранее ни одни из них не попадал в поле зрения полиции.

Экспертиза показала, что смерть девушки наступила от комбинированной механической асфиксии, а также на ее теле обнаружены следы насильственного сексуального удовлетворения. По информации следствия, девушку убили, чтобы скрыть следы изнасилования.

Personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma 159.panta trešās daļas un Krimināllikuma 117.panta 8.punkta, 10.punkta un 12.punkta.