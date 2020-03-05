Что случилось с женщиной, которой отрезали ухо

О том, что Андрей избивает Санту, первой узнала заведующая другим детсадом, в котором она работала, Анита. "Она позвонила. Про глаз ничего не сказала. Только что это был несчастный случай, что она упала", – рассказывает Анита. Ей показалось странным, что для лечения последствий несчастного случая Санте потребовалось полтора месяца. Когда женщина вернулась на работу, Анита напрямую спросила, что происходит.

Санта рассказала, что ее избивают. Что она "не может избавиться от Андрея, ей панически страшно".

После истории с очередным избиением Санта опять обратилась в суд с просьбой применить запрет на приближение. Суд ее просьбу удовлетворил, но Андрей плевал на решение суда. Полиция завела два уголовных дела по факту угроз и приближения. Андрей избежал наказания, поскольку Санта пошла на примирение.

Между тем он потребовал, чтобы она переписала на его имя машину и деревенский дом – мол, в этот дом он вложил много своего труда. Это подтверждает и запись телефонного разговора, которую я имела возможность прослушать.

Андрей, будучи, похоже, в подпитии, спрашивает, где дети. Она отвечает, он на повышенных тонах спрашивает еще раз. Не выслушав ответа, спрашивает дальше: "А ты сама где спала? (...) Что ты пи***шь. Я проверю". Санта умоляет оставить их в покое. Андрей отвечает: "Завтра перепишем машину и дом, и ты свободна; все, я тебя больше не трону". Она возражает, он орет и матерится.

Постоянное нарушение запрета приближаться к дому и детям Андрей оправдывает беспокойством за детей. В марте 2019 года он вызвал в ее квартиру муниципальную полицию, сообщив, что дети сидят на подоконнике и плачут. Муниципальная полиция забрала самого Андрея и передала Государственной полиции, в ведении которой такие дела. Полиция приехала к Санте и констатировала, что та пьяна и позаботиться о детях в таком состоянии не способна. Детей отдали отцу, а тот отправил их в деревню к своей матери.

"Лучше отдать отцу и бабушке, чем в кризисный центр", – объясняет следователь Мейкшане. Она считает, что мужчина действительно хотел заботиться о мальчиках, но у него искаженное представление о том, как это делать.

"Я ему сказала, что он должен доказать, что она плохая мать, и тогда получит детей. Однако он сомневался, что в одиночку справится. И я поняла, что он хочет сохранить семью, причем именно с Сантой".

Спустя неделю после того, как Андрей отобрал у Санты детей, он отрезал ей ухо.

Глава третья. Ужас