Фото ⟩ В Юрмале прошел Женский фестиваль

В субботу, 29 февраля в Юрмале прошел второй Женский Фестиваль, посвященный отношениям с самой собой, партнером, детьми и окружающими, а также и личностному росту.
Первый Женский фестиваль посетили более 3000 женщин. Его организуют сообщество родителей и медиа "Мамин клуб", женский ТВ канал STV1 и Veselības centru apvienība (VCA).
По результатам опроса Маминого клуба, в котором приняли участие 500 женщин в возрасте 25-35 лет, самый большой дефицит – дефицит времени для себя.
Галерея: Женский фестиваль в Юрмале