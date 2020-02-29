Сб, 29.02.2020
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Фото ⟩ В Юрмале прошел Женский фестиваль

Иллюстрация.

ФОТО: Мамин клуб

В субботу, 29 февраля в Юрмале прошел  второй Женский Фестиваль, посвященный отношениям с самой собой, партнером, детьми и окружающими, а также и личностному росту. 

Первый Женский фестиваль посетили более 3000 женщин. Его организуют сообщество родителей и медиа "Мамин клуб", женский ТВ канал STV1 и Veselības centru apvienība (VCA). 

По результатам опроса Маминого клуба, в котором приняли участие 500 женщин в возрасте 25-35 лет, самый большой дефицит – дефицит времени для себя. 

Галерея: Женский фестиваль в Юрмале 

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