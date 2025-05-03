Как распознать гормональный дисбаланс и скорректировать его естественным путем

Магний помогает работе нервов и мышц, заботится о выработке энергии, регулирует кровяное давление и уменьшает симптомы тревожности. Этот минерал можно получить, употребляя в пищу орехи, бананы, инжир, абрикосы и злаки.

Дары природы

Когда нервозность и беспокойство берут верх, есть ценные растительные средства, которые помогут снять напряжение и расслабиться. Чай из цветков страстоцвета и примулы вечерней снимает тревогу, возбуждение, раздражительность и помогает бороться с нервозностью, а валериана успокоит и поможет заснуть.

Ашвагандха помогает адаптироваться к стрессовым условиям и снимает напряжение, а в долгосрочной перспективе укрепляет нервную систему и значительно улучшает качество сна.

Зверобой действует как природный антидепрессант, предотвращая бессонницу и невротические симптомы, а плоды боярышника благотворно влияют на центральную нервную систему и сердечную мышцу, оказывая легкое успокаивающее действие. Мята перечная снимает тревогу и головную боль, а экстракт корня женьшеня избавляет от усталости и слабости, повышает работоспособность и помогает сосредоточиться. Ценный пустырник успокаивает нервную систему, помогает снять страх и тревогу, снижает кровяное давление и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Эти натуральные решения могут восстановить гормональный баланс, улучшив физическое и эмоциональное состояние, но

перед приемом любых препаратов для улучшения гормонального баланса рекомендуется проконсультироваться со специалистом-медиком.

Когда следует обратиться к врачу?

Если вы заметили стойкие изменения в организме, которые не проходят со временем или не реагируют на изменение образа жизни, возможно, стоит обратиться к врачу. Важно помнить, что здоровый образ жизни - это долгосрочное решение для поддержания гормонального баланса.

"Регулярная физическая активность, сбалансированная диета, управление стрессом и достаточный сон помогают организму самостоятельно поддерживать баланс и снижают потребность в медикаментах. Здоровый образ жизни - это долгосрочная инвестиция в ваше здоровье, которая позволит вам поддерживать гормональный баланс даже в сложных жизненных обстоятельствах. Это инвестиция и в тело, и в разум", - отмечает фармацевт Марите Шукеле.

Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.