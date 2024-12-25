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Писать в душе. Что об этом говорят врачи?

Перевод: Александр Овсянников
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Душ
Душ Фото: H_Ko/Shutterstock

Секрет, который особо и не секрет - люди имеют свойство писать в душе. Конечно, многим это кажется абсолютно недопустимым и негигиеничным. В то же время есть те, кто безразличен к выводу лишней жидкости из организма в душе, потому что все равно это попадает в одни и те же трубы. С каким бы мнением ни были согласны вы, стоит узнать, что о мочеиспускании в душе говорят специалисты по здоровью.

По мнению урологов, мочеиспускание в душе не вызовет серьезных проблем со здоровьем и не засорит канализацию, но есть важные нюансы, которые следует учитывать как мужчинам, так и женщинам.

Есть несколько сценариев, при которых использование душа в качестве туалета может быть не очень хорошей идеей. В некоторых случаях мнения экспертов расходятся.

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