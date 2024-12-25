Писать в душе. Что об этом говорят врачи?

Секрет, который особо и не секрет - люди имеют свойство писать в душе. Конечно, многим это кажется абсолютно недопустимым и негигиеничным. В то же время есть те, кто безразличен к выводу лишней жидкости из организма в душе, потому что все равно это попадает в одни и те же трубы. С каким бы мнением ни были согласны вы, стоит узнать, что о мочеиспускании в душе говорят специалисты по здоровью.