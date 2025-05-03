"Я не намерена сдаваться". Орбакайте высказалась о запрете на въезд в Латвию

"Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию - это не просто решение против артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир. Это решение нарушает не только мои права как артистки, но и основы международного права, свободы слова", - заявила дочь Аллы Пугачевой - российской суперзвезды эстрады, покинувшей Россию вместе с мужем Максимом Галкиным после полномасштабного вторжения в Украину.

Орбакайте уверяет, что ее творчество - вне политики и что она никогда не поддерживала никакие политические конфликты.

"Я не намерена сдаваться и буду в судебном порядке отстаивать свое право выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ", - написала певица.

Под постом Орбакайте появилось много слов поддержки от поклонников. Подписчики также выражали недоумение по поводу того, почему было принято такое решение.

Как ранее сообщалось, министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить Орбакайте наряду с музыкантом Гораном Бреговичем в "черный список" опасениями служб безопасности.

По оценке Службы государственной безопасности (VDD), выступления поддерживающих российскую агрессию лиц в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе.

Брегович после 2014 года неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Музыкант также публично выражал поддержку стране-агрессору России, одновременно распространяя дискредитирующие западные страны послания. Орбакайте также выступала в Крыму после его оккупации и принимала участие в различных мероприятиях российской пропаганды.

У обоих музыкантов этим летом в Латвии запланированы концерты.