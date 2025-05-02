Его не вернуть и не спросить, что произошло: Аннеле Апине о гибели мужа и их автошколе

"Мотоциклы - это моя мечта с детства. Всегда, когда они проезжали мимо, я чувствовала внутреннее замирение в животе и мечтала, что когда я вырасту, я тоже буду сидеть номером два у какого-нибудь красивого парня сзади. Это была мечта", - рассказывает Аннеле Апине руководитель, преподаватель и инструктор авто- и мотошколы Motoguru в передаче TVNET+ "В чем фишка?".

"Взрослея, я мечтала влюбиться в парня-мотоциклиста. Но они не приходили. И я решила зачем мне парень? Я сама пойду учиться! И как только я пошла учиться, там же я знакомлюсь со своим будущим мужем, впоследствии и бизнес-партнером [...].

Видео: Аннеле Апине в передаче "В чем фишка?" (тизер)

"Юрис был очень увлеченным своим делом фанатом до кончиков волос, пальцев и так далее. Он был абсолютно с моторным маслом вместо крови. И все, что связано с движением, со скоростью, с мотоциклами, машинами - это все была его стихия", - говорит Аннеле.