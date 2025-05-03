Принц Гарри чувствует себя опустошенным после решения суда и хочет примирения с семьей

После того, как в 2020 году принц Гарри прекратил выполнять официальные королевские обязанности, он лишился государственной охраны. Принц хотел вернуть ее, утверждая, что не может обеспечить достаточную охрану семьи за собственный счет. Он указывал, что на фоне ссоры с королевской семьей у него есть основания опасаться за безопасность.

В интервью в его доме в Калифорнии Гарри сказал, что его связь с отцом, королем Карлом III, прервалась. "Он не хочет со мной разговаривать из-за всей этой истории с охраной", - сказал принц, добавив, что не знает, сколько еще проживет король.

"Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий", - отметил Гарри, добавив, что теперь он "простил их" и хотел бы примирения.

На вопрос, просил ли он короля вмешаться в спор об обеспечении безопасности, Гарри ответил: "Я никогда не просил его вмешиваться. Я просил его не мешать, чтобы эксперты могли выполнить свою работу".

Он сообщил, что проигрыш в суде означает, что он не сможет привезти свою семью в Великобританию.

Принц несколько раз подавал апелляцию по поводу возвращения охраны, но суды ее отклоняли. Один из судей указал, что команда принца предоставила "мощные и убедительные аргументы", но он "не мог бы сказать, что чувство негодования герцога трансформировалось в юридическую аргументацию".

К Гарри обращаются как к герцогу Сассекскому или принцу, но не как к Его Королевскому Высочеству. Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей в 2020 году и переехали в США.

Галерея: Принц Гарри в Лондоне, 2024 год

Галерея: Принц Гарри на коронации короля, 2023 год