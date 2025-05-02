Здоровая кожа головы: как предотвратить появление перхоти и улучшить самочувствие?

Перхоть, или шелушение кожи головы, является очень распространенной проблемой, и в какой-то момент жизни она может затронуть почти каждого второго человека.
Обычно перхоть появляется в период полового созревания и чаще поражает мужчин, также часто встречается и у младенцев в виде молочных корочек и у людей старше 50 лет. На развитие перхоти также влияет сезонность, все больше людей жалуются на шелушение кожи головы в холодную и влажную погоду, то есть осенью, зимой и весной.
Почему появляется перхоть и как от нее избавиться, рассказывает дерматолог, венеролог и лектор Рижского университета имени Страдиня доктор Алисе Балцере и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.
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