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Здоровая кожа головы: как предотвратить появление перхоти и улучшить самочувствие?

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Нормальный процесс обновления кожи
Здоровая кожа головы. Иллюстративное фото
Здоровая кожа головы. Иллюстративное фото Фото: Пресс-фото

Перхоть, или шелушение кожи головы, является очень распространенной проблемой, и в какой-то момент жизни она может затронуть почти каждого второго человека.

Обычно перхоть появляется в период полового созревания и чаще поражает мужчин, также часто встречается и у младенцев в виде молочных корочек и у людей старше 50 лет. На развитие перхоти также влияет сезонность, все больше людей жалуются на шелушение кожи головы в холодную и влажную погоду, то есть осенью, зимой и весной.

Почему появляется перхоть и как от нее избавиться, рассказывает дерматолог, венеролог и лектор Рижского университета имени Страдиня доктор Алисе Балцере и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.

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Нормальный процесс обновления кожи
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