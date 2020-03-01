Борис Джонсон обручился с молодой подругой. Они ждут ребенка

Борис Джонсон и его спутница Кэрри Саймондс. ФОТО: AFP/SCANPIX

55-летний Джонсон объявил о планах узаконить свои отношения с 31-летней Кэрри Симондс. В начале лета у них должен родиться ребенок, сообщает Euronews.

Заняв пост главы правительства, Джонсон стал первым в истории Великобритании премьером, который живет с женщиной, не являющейся его официальной женой.

Это будет третий брак Джонсона. В 1987 году он женился на Аллегре Мостин-Оуэн, однако этот союз долгим не назовешь - в 1993 году супруги развелись.

Но Джонсон не долго был один - в том же году он женился на Марине Уилер.