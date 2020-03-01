Вс, 1.03.2020
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Борис Джонсон обручился с молодой подругой. Они ждут ребенка

Борис Джонсон и Кэрри Симондс.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывший мэр Лондона, а ныне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что помолвлен со своей избранницей Кэрри Симондс и скоро вновь станет отцом.

Борис Джонсон и его спутница Кэрри Саймондс.

ФОТО: AFP/SCANPIX

55-летний  Джонсон объявил о планах узаконить свои отношения с 31-летней Кэрри Симондс. В начале лета у них должен родиться ребенок, сообщает Euronews. 

Заняв пост главы правительства, Джонсон стал первым в истории Великобритании премьером, который живет с женщиной, не являющейся его официальной женой. 

Это будет третий брак Джонсона. В 1987 году он женился на Аллегре Мостин-Оуэн, однако этот союз долгим не назовешь - в 1993 году супруги развелись.

Но Джонсон не долго был один - в том же году он женился на Марине Уилер.

В этом браке у него родились четверо детей. В 2018 году пара рассталась. Сообщается, что стороны в итоге достигли соглашения о разделе имущества. 

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