"У меня вырезали матку, и я узнала об этом только через 11 лет"

Меня это не очень тогда заботило, потому что я только что родила дочку. Она была крупным ребенком, поэтому мне сделали анестезию и кесарево.

Мне было 17 лет, и через пять дней я вышла из больницы со здоровой дочкой на руках и огромным шрамом через весь живот.

Я узнала о том, что на самом деле со мной произошло, только спустя 11 лет.

Все выяснилось, когда я стала пытаться снова забеременеть. Все эти годы я принимала противозачаточные таблетки, поэтому не удивлялась отсутствию менструаций.

Но теперь я была обручена и хотела еще одного ребенка. И я пошла к врачу.

Он меня осмотрел, посадил перед собой, принес мне воды и сказал, что у меня нет матки.

"Это было очень жестоко"

Я была просто в невменяемом состоянии и ничего не могла понять: ведь я же уже мать?!

Я поняла, что матку у меня, должно быть, вырезали, и единственным моментом, когда это могло произойти, были роды.

ФОТО: BBS NEWS

Это очень жестоко - то, что они со мной сделали.

Я обратилась в газеты, потом в министерство здравоохранения, и в конце концов снова пришла в ту больницу, где рожала дочку, к тому врачу, который дежурил в день моих родов.

Он не извинился. Он сказал, что стерилизовал меня, чтобы спасти мне жизнь.

Я так и не поняла, от чего он пытался меня спасти. Никаких учетных записей в этой больнице не было.

Я такая не одна. В ходе расследования обнаружились еще 47 женщин: некоторым из них сказали, что у них ВИЧ-инфекция, но мне ничего такого не говорили. Я просто не понимаю, почему они это сделали.

Доктор сказал мне, что я подписала форму информированного согласия. Но я не подписывала ничего. Я была тогда несовершеннолетней, поэтому я бы не могла этого сделать.

Тогда он сказал, что моя мать, которая была со мной во время родов, подписала эту форму. Но мама сказала, что ничего не подписывала.

Это известие изменило мою жизнь.

Закон о стерилизации в Южной Африке Взрослые имеют на нее право путем хирургического вмешательства ФОТО: Getty Images Процедура должна быть четко объяснена, включая риск и последствия Согласие может быть отозвано в любой момент Форма на согласие должна быть пациенткой понята и подписана Особые правила должны применяться к тем, кто не может сам дать согласие Источник: Южно-африканская Комиссия по гендерному равенству

В результате я рассталась со своим женихом. Я вынуждена была его отпустить, потому что он очень хотел детей, а я больше не могла их иметь.

Когда я встретила этого врача, он меня спросил, чего я хочу.