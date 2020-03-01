Из-за угрозы Covid-19 отменена командировка депутата Сейма в Италию

В мероприятии, на котором планировалось обсуждать вопросы безопасности продовольствия, от Латвии должна была участвовать депутат Анда Чакша.

Она пояснила, что в своем решении организаторы мероприятия ссылаются на рекомендации Министерства здравоохранения Италии об отмене мероприятий.