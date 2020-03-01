Вс, 1.03.2020
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Из-за угрозы Covid-19 отменена командировка депутата Сейма в Италию

Анда Чакша

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Организаторы мероприятия из соображений безопасности в связи с коронавирусом Covid-19 отменили предусмотренную на этой неделе встречу европейских парламентариев в Турине (Италия). Об этом сообщает LETA.

В мероприятии, на котором планировалось обсуждать вопросы безопасности продовольствия, от Латвии должна была участвовать депутат Анда Чакша. 

Она пояснила, что в своем решении организаторы мероприятия ссылаются на рекомендации Министерства здравоохранения Италии об отмене мероприятий. 

По данным на 29 февраля, в Италии Covid-19 заболели 1128 человек, умерли 29. В Латвии ни один случай заболевания Covid-19 пока не подтвержден.    

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