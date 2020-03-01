Rīgas ūdens заказало сайт за 370 тыс. евро; он должен был быть готов еще год назад
Муниципальное предприятие Rīgas ūdens (RŪ) доверило создание сайта по обслуживанию клиентов авторам провальной многомиллионной электронной системы skolas.lv. Стоимость нового проекта составляет около 370 тыс. евро и его сдача опаздывает уже примерно на один год, сообщает программа Nekā personīga на телеканале TV3.
Решение создать клиентский сайт RŪ приняло еще три года назад — предполагалось, что потребители смогут оставлять на портале показатели счетчиков воды, сообщать о неисправностях и оплачивать счета. Выполнить проект должна была компания Softikom под руководством экс-директора IT-департамента Минобразования Инесы Глудите. Именно в ее бытность чиновницей провал пережил проект skolas.lv, который обошелся примерно в 3 млн. евро. Позже латвийским налогоплательщикам пришлось возвращать эти деньги Евросоюзу.
Конкурс на программирование нового сайта был открыт в 2017 году, заявки подали шесть претендентов. Наиболее дешевое предложение составляло 48 тыс. евро, самое дорогое — неполные 400 тыс. евро. Выбор пал на второе самое дорогое предложение от Softikom за 371 тыс. евро. Более дешевые варианты были отметены.
Портал должен был быть готов к началу 2019 года.
"Мы не требовали объяснений причин задержки, мы требовали результата. Мы рассчитывали, что он будет предоставлен. И если констатируем ошибки, вернем на переработку", — поясняет глава IT-отдела RŪ Раймонд Арайс.
До сих пор предприятию Softikom заплачено около 50 тыс. евро. Остальные деньги будут заплачены после сдачи проекта. Арайс выразил уверенность, что портал станет доступным уже в марте.
Тем временем глава Softikom Глудите объяснила такую задержку невозможностью предусмотреть, сколько времени понадобится на интеграцию всех систем RŪ и банков в новую электронную систему.
Как отмечает программа, несмотря на сранительно небольшое число публичных скандалов вокруг RŪ, конкурсы предприятия отличаются непрозрачностью — оно необязано обнародовать результаты закупок, сумма которых не превышает 400 тыс. евро.