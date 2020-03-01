Rīgas ūdens заказало сайт за 370 тыс. евро; он должен был быть готов еще год назад

Решение создать клиентский сайт RŪ приняло еще три года назад — предполагалось, что потребители смогут оставлять на портале показатели счетчиков воды, сообщать о неисправностях и оплачивать счета. Выполнить проект должна была компания Softikom под руководством экс-директора IT-департамента Минобразования Инесы Глудите. Именно в ее бытность чиновницей провал пережил проект skolas.lv, который обошелся примерно в 3 млн. евро. Позже латвийским налогоплательщикам пришлось возвращать эти деньги Евросоюзу.

Конкурс на программирование нового сайта был открыт в 2017 году, заявки подали шесть претендентов. Наиболее дешевое предложение составляло 48 тыс. евро, самое дорогое — неполные 400 тыс. евро. Выбор пал на второе самое дорогое предложение от Softikom за 371 тыс. евро. Более дешевые варианты были отметены.

Портал должен был быть готов к началу 2019 года.

"Мы не требовали объяснений причин задержки, мы требовали результата. Мы рассчитывали, что он будет предоставлен. И если констатируем ошибки, вернем на переработку", — поясняет глава IT-отдела RŪ Раймонд Арайс.

До сих пор предприятию Softikom заплачено около 50 тыс. евро. Остальные деньги будут заплачены после сдачи проекта. Арайс выразил уверенность, что портал станет доступным уже в марте.

Тем временем глава Softikom Глудите объяснила такую задержку невозможностью предусмотреть, сколько времени понадобится на интеграцию всех систем RŪ и банков в новую электронную систему.