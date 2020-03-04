"Гоу хоум" на фабрике салатов и дух 90-х на Мальорке. Истории вернувшихся из-за рубежа латвийцев

Рижанка Елена, которая после полугода работы няней в Швейцарии сбежала на родину, оставив работодателю часть своей зарплаты; Максим, проработавший на Мальорке на престижной должности почти шесть лет; рижанин Денис, который строил карьеру на фабрике салатов в Англии. Рассказываем три истории вернувшихся на родину из-за рубежа латвийцев.
Рассказы этих людей - так же, как и они сами - очень разные. Кто-то отправлялся за рубеж в поисках лучшей жизни с надеждой заработать, кого-то за границу приглашали в качестве высококлассного специалиста.
Объединяет эти истории лишь одно - все эти люди вернулись назад в Латвию. По разным причинам и в связи с разными обстоятельствами.
Своим опытом они поделились в программе "Как вам там" на Латвийском радио 4.
Подробнее: