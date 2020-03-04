Ср, 4.03.2020
В наши дни нужно уметь отражать не только военные агрессии, но и болезни, поэтому цивилизованные страны должны в равной мере инвестировать и в оборону, и в медицину. Карлис Ренцис, председатель Латвийской ассоциации молодых врачей
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  • "Гоу хоум" на фабрике салатов и дух 90-х на Мальорке. Истории вернувшихся из-за рубежа латвийцев

"Гоу хоум" на фабрике салатов и дух 90-х на Мальорке. Истории вернувшихся из-за рубежа латвийцев

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Денис, который без знания языка работал на фабрике салатов в английском Бостоне

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Рижанка Елена, которая после полугода работы няней в Швейцарии сбежала на родину, оставив работодателю часть своей зарплаты; Максим, проработавший на Мальорке на престижной должности почти шесть лет; рижанин Денис, который строил карьеру на фабрике салатов в Англии. Рассказываем три истории вернувшихся на родину из-за рубежа латвийцев. 

Рассказы этих людей - так же, как и они сами - очень разные. Кто-то отправлялся за рубеж в поисках лучшей жизни с надеждой заработать, кого-то за границу приглашали в качестве высококлассного специалиста.

Объединяет эти истории лишь одно - все эти люди вернулись назад в Латвию. По разным причинам и в связи с разными обстоятельствами. 

Своим опытом они поделились в программе "Как вам там" на Латвийском радио 4.

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Денис, который без знания языка работал на фабрике салатов в английском Бостоне

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