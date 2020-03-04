"Гоу хоум" на фабрике салатов и дух 90-х на Мальорке. Истории вернувшихся из-за рубежа латвийцев

Рижанка Елена, которая после полугода работы няней в Швейцарии сбежала на родину, оставив работодателю часть своей зарплаты; Максим, проработавший на Мальорке на престижной должности почти шесть лет; рижанин Денис, который строил карьеру на фабрике салатов в Англии. Рассказываем три истории вернувшихся на родину из-за рубежа латвийцев.