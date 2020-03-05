"Не такой, как все": история пятилетнего ребенка-трансгендера

В 2018 году родители Луиса разрешили ему ходить в женской одежде по улицам их городка, который находится в штате Санта Катарина на юге Бразилии.

Вскоре кто-то позвонил на горячую линию министерства по делам женщин, семьи и правам человека и пожаловался на них.

Человек, не пожелавший называть свое имя, заявил, что родители Луиса "подталкивают его к тому, чтобы одеваться как девочка", в результате чего он подвергается травле в школе.

Делом тут же занялась прокуратура.

"Для на нас это был большой удар. Ситуация казалась мне абсурдной", - вспоминает отец Луиса - Сезар.

ФОТО: ARQUIVO PESSOAL

"Вел себя как гомофоб"

Полицейский по профессии, Сезар переосмыслил свои взгляды на гендерные вопросы после того, как его сын стал носить женскую одежду.

"Раньше, бывало, я вел себя как гомофоб. Но я пересмотрел все это, - рассказал он Би-би-си. - Я понял, что шутки и комментарии могут быть очень оскорбительными".

Мать Луиса тоже потрясла поступившая жалоба. "Это была очень непростая ситуация. Больше всего я боялась, что его кто-нибудь обидит", - говорит Мария. Они с Сезаром разошлись, но продолжают воспитывать детей вместе.

Прокуратура провела расследование в попытке выяснить, были ли нарушены права Луиса, и в конце концов пришла к выводу, что ничего такого не произошло.

"Родители твердо и уверенно объяснили, что мальчик сам отдает очевидное предпочтение одежде и украшениям девочек, без давления со сторон третьих лиц", - подчеркнули в прокуратуре.

27 ноября 2018 года дело было закрыто. Родители Луиса не рассказывали ему о расследовании.

"Он еще маленький, и есть вещи, в которые посвящать его, как нам кажется, еще неуместно", - объясняет Мария.

Совет психолога

Луис часто просит, чтобы его называли Луизой, говорят родители. По их просьбе в этой статье мы используем по отношению к Луису местоимение "он", так как вопрос гендерной идентификации находится на начальной стадии рассмотрения в их семье.

Сезар и Мария убеждены, что это лишь вопрос времени, и рано или поздно к Луису нужно будет обращаться только как к девушке.

Два года назад родители Луиса решили обратиться за советом к психологу и пришли к выводу, что их сын - трансгендер.

"Он сказал, что не хочет бороду и не хочет быть мужчиной, - вспоминает Сезар. - Он начал просить одежду и аксессуары для девочек".

Сезар поделился с Би-би-си, что изначально ему было непросто понять своего сына, но он всегда старался уважать его волю.