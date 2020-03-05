Чт, 5.03.2020
Жертва не виновна в том, что с ней произошло насилие, но в ее ответственности, что с этим делать. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

"Не такой, как все": история пятилетнего ребенка-трансгендера

ФОТО: BBC News

18+

Луис* - пятилетний мальчик, который любит одеваться как девочка.

В 2018 году родители Луиса разрешили ему ходить в женской одежде по улицам их городка, который находится в штате Санта Катарина на юге Бразилии.

Вскоре кто-то позвонил на горячую линию министерства по делам женщин, семьи и правам человека и пожаловался на них.

Человек, не пожелавший называть свое имя, заявил, что родители Луиса "подталкивают его к тому, чтобы одеваться как девочка", в результате чего он подвергается травле в школе.

Делом тут же занялась прокуратура.

"Для на нас это был большой удар. Ситуация казалась мне абсурдной", - вспоминает отец Луиса - Сезар.

ФОТО: ARQUIVO PESSOAL

"Вел себя как гомофоб"

Полицейский по профессии, Сезар переосмыслил свои взгляды на гендерные вопросы после того, как его сын стал носить женскую одежду.

"Раньше, бывало, я вел себя как гомофоб. Но я пересмотрел все это, - рассказал он Би-би-си. - Я понял, что шутки и комментарии могут быть очень оскорбительными".

Мать Луиса тоже потрясла поступившая жалоба. "Это была очень непростая ситуация. Больше всего я боялась, что его кто-нибудь обидит", - говорит Мария. Они с Сезаром разошлись, но продолжают воспитывать детей вместе.

Прокуратура провела расследование в попытке выяснить, были ли нарушены права Луиса, и в конце концов пришла к выводу, что ничего такого не произошло.

"Родители твердо и уверенно объяснили, что мальчик сам отдает очевидное предпочтение одежде и украшениям девочек, без давления со сторон третьих лиц", - подчеркнули в прокуратуре.

27 ноября 2018 года дело было закрыто. Родители Луиса не рассказывали ему о расследовании.

"Он еще маленький, и есть вещи, в которые посвящать его, как нам кажется, еще неуместно", - объясняет Мария.

Совет психолога

Луис часто просит, чтобы его называли Луизой, говорят родители. По их просьбе в этой статье мы используем по отношению к Луису местоимение "он", так как вопрос гендерной идентификации находится на начальной стадии рассмотрения в их семье.

Сезар и Мария убеждены, что это лишь вопрос времени, и рано или поздно к Луису нужно будет обращаться только как к девушке.

Два года назад родители Луиса решили обратиться за советом к психологу и пришли к выводу, что их сын - трансгендер.

"Он сказал, что не хочет бороду и не хочет быть мужчиной, - вспоминает Сезар. - Он начал просить одежду и аксессуары для девочек".

Сезар поделился с Би-би-си, что изначально ему было непросто понять своего сына, но он всегда старался уважать его волю.

"У нас в полиции работают в основном мужчины. Все ожидали, что я надавлю на своего сына. Но я настроен более либерально и уважаю его желания, - добавляет он. - Многие думали, что мне будет стыдно за сына, но я им очень горжусь".

Сезар и Мария разрешили Луису носить женские украшения, такие как бантики и заколки, когда ему было три года.

Сезару (справа), по его словам, пришлось пересмотреть свое отношение к ЛГБТ

ФОТО: FAMILY ARCHIVE

Невидимые случаи

Александр Сааде, психиатр и эксперт по гендерной идентичности, отмечает, что такие факторы, как игрушки, с которыми играет ребенок, не определяют его гендерную идентичность.

"Трансгендером его делает тот факт, что он или она внутренне не соответствует тому полу, с которым этот ребенок родился", - объясняет психиатр.

Ребенок может начать проявлять признаки того, что с ним это происходит, с трехлетнего возраста, - добавляет Сааде.

"Это зависит от конкретного ребенка. Но на данном этапе они начинают показывать, кем они являются и что их интересует. Все это поддается наблюдению", - говорит он.

Сааде настаивает, что примеры детей-трансгендеров существовали на протяжении истории человечества всегда, но им не уделяли должного внимания.

"Многие из этих случаев были - и есть - невидимыми", - добавляет он.

Луис начал носить платья в трехлетнем возрасте

ФОТО: ARQUIVO PESSOAL

Будущее

Сезар и Мария еще не принимали никаких решений по поводу потенциального трансгендерного перехода Луиса.

Они считают, что через несколько лет их сын захочет юридически изменить свой пол и начнет гормональное лечение. "Но о том, как мы будем это делать, мы еще не думали", - говорит Сезар.

В коротком разговоре с Би-би-си сам Луис выразил радость по поводу того, что его дядя по материнской линии начал принимать его таким, какой он есть.

"Он меня теперь поддерживает", - сказал мальчик о родственнике, который, по его словам, религиозен и изначально не понимал, почему Луис носит женскую одежду.

Луис осознает, что людям трудно принимать его решения.

"Это потому, что я не такой, как все. Я родился мальчиком, но я девочка, - говорит он. - Но это не проблема".

"Многие думали, что мне будет стыдно за сына, но я им очень горжусь", - говорит Сезар

ФОТО: FAMILY ARCHIVE

Сейчас, в 2020 году, Луис надеется, что осуществится то, о чем он мечтает последние два года: он сможет носить форменную юбку в школе.

"Я считаю, что время пришло", - отмечает Сезар.

Да, отец-полицейский опасается, что его сына могут травить, но он абсолютно уверен, что должен уважать решения сына.

"Он прекрасный и разумный ребенок, - говорит он. - Я очень горжусь, что у меня такая дочь".

Сам Луис, еще не осознающий, какие трудности могут ждать его в будущем, уже строит на него планы.

"Я хочу быть изобретателем или моделью", - размышляет он.

* имена героев материала изменены по их просьбе

Последние новости

НАВЕРХ