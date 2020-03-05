"Не такой, как все": история пятилетнего ребенка-трансгендера

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Луис* - пятилетний мальчик, который любит одеваться как девочка.
В 2018 году родители Луиса разрешили ему ходить в женской одежде по улицам их городка, который находится в штате Санта Катарина на юге Бразилии.
Вскоре кто-то позвонил на горячую линию министерства по делам женщин, семьи и правам человека и пожаловался на них.
Человек, не пожелавший называть свое имя, заявил, что родители Луиса "подталкивают его к тому, чтобы одеваться как девочка", в результате чего он подвергается травле в школе.
Делом тут же занялась прокуратура.
"Для на нас это был большой удар. Ситуация казалась мне абсурдной", - вспоминает отец Луиса - Сезар.
"Вел себя как гомофоб"
Полицейский по профессии, Сезар переосмыслил свои взгляды на гендерные вопросы после того, как его сын стал носить женскую одежду.
"Раньше, бывало, я вел себя как гомофоб. Но я пересмотрел все это, - рассказал он Би-би-си. - Я понял, что шутки и комментарии могут быть очень оскорбительными".
Мать Луиса тоже потрясла поступившая жалоба. "Это была очень непростая ситуация. Больше всего я боялась, что его кто-нибудь обидит", - говорит Мария. Они с Сезаром разошлись, но продолжают воспитывать детей вместе.
Прокуратура провела расследование в попытке выяснить, были ли нарушены права Луиса, и в конце концов пришла к выводу, что ничего такого не произошло.
"Родители твердо и уверенно объяснили, что мальчик сам отдает очевидное предпочтение одежде и украшениям девочек, без давления со сторон третьих лиц", - подчеркнули в прокуратуре.
27 ноября 2018 года дело было закрыто. Родители Луиса не рассказывали ему о расследовании.
"Он еще маленький, и есть вещи, в которые посвящать его, как нам кажется, еще неуместно", - объясняет Мария.
Совет психолога
Луис часто просит, чтобы его называли Луизой, говорят родители. По их просьбе в этой статье мы используем по отношению к Луису местоимение "он", так как вопрос гендерной идентификации находится на начальной стадии рассмотрения в их семье.
Сезар и Мария убеждены, что это лишь вопрос времени, и рано или поздно к Луису нужно будет обращаться только как к девушке.
Два года назад родители Луиса решили обратиться за советом к психологу и пришли к выводу, что их сын - трансгендер.
"Он сказал, что не хочет бороду и не хочет быть мужчиной, - вспоминает Сезар. - Он начал просить одежду и аксессуары для девочек".
Сезар поделился с Би-би-си, что изначально ему было непросто понять своего сына, но он всегда старался уважать его волю.
"У нас в полиции работают в основном мужчины. Все ожидали, что я надавлю на своего сына. Но я настроен более либерально и уважаю его желания, - добавляет он. - Многие думали, что мне будет стыдно за сына, но я им очень горжусь".
Сезар и Мария разрешили Луису носить женские украшения, такие как бантики и заколки, когда ему было три года.
Невидимые случаи
Александр Сааде, психиатр и эксперт по гендерной идентичности, отмечает, что такие факторы, как игрушки, с которыми играет ребенок, не определяют его гендерную идентичность.
"Трансгендером его делает тот факт, что он или она внутренне не соответствует тому полу, с которым этот ребенок родился", - объясняет психиатр.
Ребенок может начать проявлять признаки того, что с ним это происходит, с трехлетнего возраста, - добавляет Сааде.
"Это зависит от конкретного ребенка. Но на данном этапе они начинают показывать, кем они являются и что их интересует. Все это поддается наблюдению", - говорит он.
Сааде настаивает, что примеры детей-трансгендеров существовали на протяжении истории человечества всегда, но им не уделяли должного внимания.
"Многие из этих случаев были - и есть - невидимыми", - добавляет он.
Будущее
Сезар и Мария еще не принимали никаких решений по поводу потенциального трансгендерного перехода Луиса.
Они считают, что через несколько лет их сын захочет юридически изменить свой пол и начнет гормональное лечение. "Но о том, как мы будем это делать, мы еще не думали", - говорит Сезар.
В коротком разговоре с Би-би-си сам Луис выразил радость по поводу того, что его дядя по материнской линии начал принимать его таким, какой он есть.
"Он меня теперь поддерживает", - сказал мальчик о родственнике, который, по его словам, религиозен и изначально не понимал, почему Луис носит женскую одежду.
Луис осознает, что людям трудно принимать его решения.
"Это потому, что я не такой, как все. Я родился мальчиком, но я девочка, - говорит он. - Но это не проблема".
Сейчас, в 2020 году, Луис надеется, что осуществится то, о чем он мечтает последние два года: он сможет носить форменную юбку в школе.
"Я считаю, что время пришло", - отмечает Сезар.
Да, отец-полицейский опасается, что его сына могут травить, но он абсолютно уверен, что должен уважать решения сына.
"Он прекрасный и разумный ребенок, - говорит он. - Я очень горжусь, что у меня такая дочь".
Сам Луис, еще не осознающий, какие трудности могут ждать его в будущем, уже строит на него планы.
"Я хочу быть изобретателем или моделью", - размышляет он.
* имена героев материала изменены по их просьбе