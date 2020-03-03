В аптеках сохраняется высокий спрос на лицевые маски, дезинфицирующие средства для рук и пищевые добавки

Сложившуюся ситуацию разъясняет член правления, руководитель отдела фармации BENU Aptieka Визма Виксна.

"Как показывают наблюдения наших фармацевтов, чувствуется, что люди встревожены распространением нового коронавируса. В результате раскупаются лицевые маски и дезинфицирующие средства, также клиенты часто спрашивают средства для укрепления иммунитета. Дезинфицирующие средства в сети BENU Aptiekа на короткое время закончились, однако мы нашли решение и сегодня они вновь доступны в аптеках", – рассказывает Виксна.

Распознайте симптомы Covid-19

Семейный врач Зине Зитмане поясняет, что у большинства заболевших Covid-19 первые симптомы – это внезапное начало болезни с высокой температурой, кашлем и воспалением горла, которые в большинстве случаев переносятся в легкой форме. У небольшой части – чаще всего у пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями – могут быть осложнения, например, пневмония и одышка. Специалист отмечает, что в случае с Covid-19 существенную роль играют эпидемиологические факторы, или способ распространения болезни.

В этом случае за 14 дней до появления симптомов больной контактировал с другим заболевшим, посещал одну из территорий, затронутую вирусом, или медицинское учреждение, где лечат заболевших, в результате чего произошло заражение вирусом.

Будьте ответственными и соблюдайте меры предосторожности!

Важнейшие профилактические меры – это соблюдение личной гигиены и использование дезинфицирующего средства для рук, а также регулярное проветривание помещений.

Во время чихания или кашля рекомендуется прикрывать рот и нос рукой, локтем или одноразовой салфеткой. Если планируется поездка за границу, рекомендуется не посещать территории, затронутые вирусом, если же эти территории все-таки приходится посещать, то пользоваться специальными респираторами (FFP2 и FFP3).

При подозрениях о контактах с заболевшим рекомендуется по возможности на 14 дней изолировать себя, не посещать общественные места, не поднимать панику, а также не бежать немедленно к семейному врачу, так как таким образом заражаются другие люди. Зитмане подчеркивает, что важно не поддаваться панике, она призывает быть ответственными, рациональными, а также напоминает, что массовое приобретение масок не уменьшает возможность заболевания.

Как действовать при появлении симптомов?

Если появляются симптомы заболевания и есть подозрение о заражении Covid-19, рекомендуется звонить в службу неотложной медицинской помощи по телефону 113. В более тяжелых случаях пациент будет доставлен в Латвийский инфектологический центр.

К пациентам с более легкими симптомами домой приедет медик со специальным оборудованием и возьмет необходимые анализы. Если человек только что вернулся из места распространения Covid-19, рекомендуется в последующие дни следить за состоянием своего здоровья и при появлении симптомов звонить в службу неотложной медицинской помощи.