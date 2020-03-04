Ср, 4.03.2020
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Из-за торнадо в США погибли 25 человек

ФОТО: Jack McNeely / AP

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо. Об этом со ссылкой на местные чрезвычайные службы сообщает телеканал NBC.

В настоящее время ведутся поисковые и спасательные мероприятия, поэтому число жертв может расти, говорят власти. 

Жертвы обнаружены в четырех округах — Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон.

Стихия также нанесла ущерб столице штата — городу Нэшвилль: обесточены и повреждены не менее полусотни зданий.

Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), этот торнадо стал вторым в истории Теннесси по числу жертв.

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