Из-за торнадо в США погибли 25 человек

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо. Об этом со ссылкой на местные чрезвычайные службы сообщает телеканал NBC.
В настоящее время ведутся поисковые и спасательные мероприятия, поэтому число жертв может расти, говорят власти.
Жертвы обнаружены в четырех округах — Патнам, Бентон, Уилсон и Дэвидсон.
Стихия также нанесла ущерб столице штата — городу Нэшвилль: обесточены и повреждены не менее полусотни зданий.
Согласно данным Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), этот торнадо стал вторым в истории Теннесси по числу жертв.