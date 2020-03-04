Из-за скандала с королевской семьей с Меган Маркл не хотят работать кинокомпании

После того, как герцоги Сассекские приняли решение о том, чтобы уйти из королевской семьи, Меган интенсивно начала искать работу. В планах девушки — вернуться на киноэкраны. Однако пока предложений о ролях не поступает.

В The Walt Disney уже сказали, что не думают предлагать роли Меган Маркл в фильмах от компании. Как говорят представители студии, актриса является "довольно противоречивой персоной". В связи с этим совместная работа с Маркл в настоящее время может не пойти на пользу индустрии. Однако предложения озвучки мультфильмов - в силе, пишет The Mirror.

"Меган нужен Disney больше, чем Disney она", — сказали представители киноиндустрии.

8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.

Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.