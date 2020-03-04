Немиро огорчил Кариньша

Ранее Немиро и его коллеги по партии KPV LV изъявили желание подать поправки к закону о рынке электроэнергии сразу в Сейм, без рассмотрения в Кабинете министров.

Как пояснил Кариньш, он не понимает действий министра и его товарищей в этом вопросе. Премьер напомнил, что еще недавно сам Немиро говорил о рисках отмены OIK — такое решение может обойтись нашей стране в 1 млрд евро.

"Однако теперь, после сообщения парламентской комиссии по расследованию OIK, в обход правительства, на повестку дня в парламенте вынесены поправки KPV LV и Союза "зеленых" и крестьян к закону о рынке электроэнергии. Я огорчен, что после доклада комиссии министр не представил правительству свою оценку и видение того, как решать вопрос OIK", — сказал Кариньш.

Вместе с тем премьер не считает, что за такие действия министр должен быть отправлен в отставку — по-крайней мере, пока.