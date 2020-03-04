Немиро огорчил Кариньша

Премьер-министр Кришьянис Кариньш огорчен решением министра экономики Ральфа Немиро отменить систему OIK в обход правительства Латвии. Об этом премьер заявил в интервью LTV.
Ранее Немиро и его коллеги по партии KPV LV изъявили желание подать поправки к закону о рынке электроэнергии сразу в Сейм, без рассмотрения в Кабинете министров.
Как пояснил Кариньш, он не понимает действий министра и его товарищей в этом вопросе. Премьер напомнил, что еще недавно сам Немиро говорил о рисках отмены OIK — такое решение может обойтись нашей стране в 1 млрд евро.
"Однако теперь, после сообщения парламентской комиссии по расследованию OIK, в обход правительства, на повестку дня в парламенте вынесены поправки KPV LV и Союза "зеленых" и крестьян к закону о рынке электроэнергии. Я огорчен, что после доклада комиссии министр не представил правительству свою оценку и видение того, как решать вопрос OIK", — сказал Кариньш.
Вместе с тем премьер не считает, что за такие действия министр должен быть отправлен в отставку — по-крайней мере, пока.
"Когда решу увольнять министров, тогда это и буду делать. Посмотрим, как вопрос будет развиваться дальше", — добавил Кариньш.