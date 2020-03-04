Ср, 4.03.2020
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"Максимально жирное, вредное и вкусное питание": Кристине Асмус нужно поправиться для новой роли

ФОТО: instagram.com/asmuskristina/

Фанаты часто переживают, что Кристина Асмус слишком стройна. Можно успокоиться — актриса планирует поправиться.

Чуть ли не каждая новая фотография актрисы в полный рост собирает несколько комментариев от обеспокоенных поклонников. Есть хэштег, который пользователи завели для любимицы - #покормитьКристину.

3 марта Асмус сделала публикацию в своём Instagram. Девушка успокоила своих фанатов. Сейчас ей нужно уйти от любых диет и начать есть более калорийные продукты. Всё это для того, чтобы подготовиться к новой роли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор", — написала актриса.

Пользователям сразу же стало интересно, что же это за роль, для которой срочно нужно не худеть, а, наоборот, набирать вес.

Многие восприняли новость с юмором, пожелав Асмус ловить момент. 

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