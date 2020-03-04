Литвинова рассказала Собчак об отношениях с Земфирой

Слухи о близких отношениях актрисы и певицы Земфиры ходят давно. Говорят, что девушки даже якобы поженились в Швеции, где разрешены однополые браки.

Естественно, эту тему не могла не затронуть Ксения Собчак. Во время интервью журналистка отметила, что для неё всегда являлась "загадкой" дружба Литвиновой и Земфиры.

В свою очередь, режиссёр назвала её "товарищем" и "даром", который она получила при жизни.

"Я считаю, что Земфира – это такой дар. Я к ней отношусь, как к дару", - отметила Рената.

Однако больше она не стала комментировать догадки поклонников.

Собчак в ответ заметила, что рядом с таким гениальным человеком как Земфира должен быть человек "тихий, простой".

ФОТО: скриншот видео

Также Литвинова выступила с критикой документального фильма журналиста телеканала "Дождь" Антона Желнова о Земфире. Фильм она назвала скучным, плохо снятым, а также имеющем весьма отдаленное отношение к Земфире.

Помимо этого женщины поговорили и о супруге Ксении - Константине Богомолове. Литвинова сказала, чем ей нравится муж Собчак. Звезда уверена, что режиссер никого никогда не упрекает, что является его безусловным плюсом.

"Вот что мне в нем нравится — он великодушный. А сколько я ему гадостей наделала в творческом плане!" — призналась Литвинова.

Стоит отметить, что Собчак подобное заявление удивило, поскольку от своего супруга она ни разу ничего не слышала плохого о Константине.

Рената рассказала, что неоднократно резко говорила о его творчестве, а один раз даже покинула репетицию его спектакля "Карамазовы". Отыграв свою сцену, Рената решила посмотреть, что вообще происходит на сцене. От увиденного она ужаснулась.

"Мороз вместе с Ребенок уже легли куда-то там. (..) И ещё там плясали милиционеры в исполнении Матвеева", — рассказала о некоторых сценах актриса.

Когда Литвинова поняла, что супруга Богомолова не была в курсе случившегося, то она смутилась.

"Ой, зря я рассказала! Вы сейчас будете мне мстить за своего любимого!" — отшутилась актриса.