"Я тут живу. С мамой. Уже 15 лет". Жизнь в потайных трущобах Таллинна

Случайные прохожие, забредшие в эти края, просто так это странное поселение не найдут. Со стороны улицы Малева его скрывает гора мусора размерами с Куурсемяэ, которая теперь поросла травой.

Практически рядом по иронии судьбы расположен Таллиннский социальный центр.

С востока доступ зевак защищают огромные отвалы отходов станции по очистке вод.

"Слышали этот голос?! Смотри, там кто-то ходит! Это – зомби!" - кричал под порывами штормового ветра и каплями плотного моросящего дождя случайно забредший туда отдыхающий своему спутнику и указывал рукой в сторону виднеющейся из-за оврага горы мусора и развалюх гаражей.

Поначалу тот, к кому обращались, в сказанное не поверил. Вокруг простирается жуткая пустошь, где-то там виднеются отвалы грязи – нет ни одной нормальной причины, по которой кто-то в такую погоду мог бы там бродить. Но в следующий момент он споткнулся о пару пластиковых ящиков, под которыми притаилась свежевымытая обувь. Тут кто-то живет!

Теперь со стороны послышался женский голос, и там действительно задвигалось что-то завернутое в толстую вату. И не просто задвигалось, а направилось в их сторону. Несколько шагов - и стремительно удалилось прочь. Вот это скорость!

Через два дня в то же место пришли журналист и фотограф. Погода заметно улучшилась, но с сухими ногами до места не добраться.

Поближе уже хорошо виден состоящий из нескольких сотен гаражей кооператив. Зачем нужен гараж на таком отдалении от домов, осталось непонятным. С тыльной стороны комплекса замечаем мужчину. Среди сундуков, отделочных плит и неимоверного количества непонятного хлама.

- Здравствуйте! Мы из Postimees! Можно задать пару вопросов?

- Можно.

- Вы действительно здесь живете?

- Да, я здесь живу.

- И давно?

- Тут? Лет 15 будет.

- Так долго?

- Ну да.

Жители гаражных трущоб отказываются от предлагаемого городом жилья, потому что здесь можно свободно пировать. ФОТО: Mihkel Maripuu

Знакомимся с мужчиной, может быть, именно его в описанный нами день и приняли за зомби. Он не особо разговорчив, но не выглядит и враждебным. Говорит, что его зовут Евгений, а после короткой паузы добавляет, что ему 43 года.

Распиленные на куски деревяшки, обожженные печи для гриля, покрышки, крышка от сундука: пространства для маневра у нас практически нет. Фотограф обо что-то спотыкается - кажется, это была сломанная сковородка.

- А сколько человек живут вместе с вами?

- Я точно не скажу. Человек сто, может быть.

- Сто! Не может быть!

- Ну, да.

- Вы сами живете один или с кем-то?

- С мамой.

- Где вы тут вообще ночуете?

- Тут, у себя, - показывает на ряд гаражей.

В указанном направлении виднеется заброшенный сад, который плотно обступает огромный гаражный кооператив. Идем изучить поближе. Чтобы попасть на территорию, нужно большими прыжками преодолеть водную преграду, вот мы и на месте.