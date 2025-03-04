Желание проявить себя на дороге для компании любителей скорости в минувшие выходные закончилось трагедией, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Гонка на Елгавском шоссе закончилась трагедией
На Елгавском шоссе, недалеко от поселка Далбе, в том месте, где автомобиль перелетел через металлические ограждения теперь лежат цветы и горят свечи в память о погибшем Жители окрестностей заметили аварию только утром, не подозревая о ночном происшествии.
Сергей рассказывает, что в этом месте аварии случаются довольно часто, обычно - из-за разворота машин в сторону Риги.
"Там очень высокие барьеры перед поворотом, из-за них не видно приближающиеся машины со стороны Елгавы. Возможно, стоило бы снизить их высоту", – считает он.
В данном случае причиной аварии с летальным исходом, вероятнее всего, стало другое - компания из нескольких автомобилей использовала шоссе как гоночную трассу. Однако один из водителей допустил ошибку и не справился с управлением.
Подобные развлечения на дороге увеличивают риск того, что в аварию может попасть и посторонний человек, просто передвигающийся по дороге. Местные жители уже давно сталкиваются с теми, кто использует близлежащие дороги для экстремальных поездок. Обычно такие заезды заканчиваются в кювете, но обходилось без серьезных травм.
По имеющейся информации, пассажиры на заднем сиденье не были пристегнуты ремнями безопасности. Одна из пассажирок во время удара вылетела из машины и оказалась на проезжей части. Неофициальные источники сообщают, что, возможно, после падения ее тело переехало другое транспортное средство, однако это предстоит выяснить полиции.
"В ДТП пострадали три человека - водитель и три пассажира, которых доставили в медицинское учреждение. Один человек погиб. По факту аварии Государственная полиция возбудила уголовное дело, проводится расследование", - сообщили в полиции.
Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь.
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