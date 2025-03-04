Видео Гонка на Елгавском шоссе закончилась трагедией

На Елгавском шоссе, недалеко от поселка Далбе, в том месте, где автомобиль перелетел через металлические ограждения теперь лежат цветы и горят свечи в память о погибшем Жители окрестностей заметили аварию только утром, не подозревая о ночном происшествии.

Сергей рассказывает, что в этом месте аварии случаются довольно часто, обычно - из-за разворота машин в сторону Риги.

"Там очень высокие барьеры перед поворотом, из-за них не видно приближающиеся машины со стороны Елгавы. Возможно, стоило бы снизить их высоту", – считает он.

В данном случае причиной аварии с летальным исходом, вероятнее всего, стало другое - компания из нескольких автомобилей использовала шоссе как гоночную трассу. Однако один из водителей допустил ошибку и не справился с управлением.