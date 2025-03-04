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Бывший министр обвиняется в отказе от прохождения теста на алкоголь

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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Ieva Čīka/LETA

Прокуратура предъявила обвинение бывшему министру Мареку Сеглиньшу за отказ пройти проверку на алкоголь, выяснило агентство LETA.

Согласно информации, доступной на портале tiesas.lv, судебное заседание по уголовному делу против Сеглиньша назначено в Рижском городском суде Латгальского предместья на 18 марта в 14:00.

Не называя имени обвиняемого, в прокуратуре подтвердили агентству LETA, что в июле 2024 года обвиняемый вел автомобиль Mercedes-Benz по улице Приедайнес в направлении улицы Золитудес. Водитель транспортного средства отказался от медицинского освидетельствования на определение концентрации алкоголя в крови.

Уголовный закон предусматривает наказание за отказ водителя пройти проверку на алкоголь - лишение свободы сроком до одного года, пробационный надзор и лишение водительских прав на пять лет.

Сеглиньш ранее был членом и председателем ныне несуществующей Народной партии. Он занимал пост министра внутренних дел и министра юстиции в нескольких правительствах, а также был депутатом Сейма нескольких созывов. В парламенте он возглавлял Юридическую комиссию и Комиссию национальной безопасности.

В последние годы Сеглиньш больше не участвует в активной политике.

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