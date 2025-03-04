Бывший министр обвиняется в отказе от прохождения теста на алкоголь

Согласно информации, доступной на портале tiesas.lv, судебное заседание по уголовному делу против Сеглиньша назначено в Рижском городском суде Латгальского предместья на 18 марта в 14:00.

Не называя имени обвиняемого, в прокуратуре подтвердили агентству LETA, что в июле 2024 года обвиняемый вел автомобиль Mercedes-Benz по улице Приедайнес в направлении улицы Золитудес. Водитель транспортного средства отказался от медицинского освидетельствования на определение концентрации алкоголя в крови.

Уголовный закон предусматривает наказание за отказ водителя пройти проверку на алкоголь - лишение свободы сроком до одного года, пробационный надзор и лишение водительских прав на пять лет.

Сеглиньш ранее был членом и председателем ныне несуществующей Народной партии. Он занимал пост министра внутренних дел и министра юстиции в нескольких правительствах, а также был депутатом Сейма нескольких созывов. В парламенте он возглавлял Юридическую комиссию и Комиссию национальной безопасности.

В последние годы Сеглиньш больше не участвует в активной политике.

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